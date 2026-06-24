川普衝量子運算簽署多項行政命令 鴻海、廣達、仁寶、金寶沾光

美國總統川普22日簽署多項加速推動量子運算的行政命令，高喊「將以前所未有的力道投資美國在量子領域的領導地位」，目標2028年前打造商業級量子電腦。

受相關消息激勵，美國最具代表性的量子電腦企業IBM 23日早盤股價逆勢勁揚逾4%。台廠中，廣達（2382）、仁寶（2324）、金寶（2312）都和美國量子運算重點企業有業務或研發往來，將優先受惠；鴻海（2317）也猛攻量子運算，同步沾光。

川普先前已組成「美國量子國家隊」，注資九家企業共20億美元並取得部分股權，廣達轉投資Rigetti是「美國量子國家隊」成員。川普登高一呼，全力衝刺量子電腦，引爆新一波熱潮，相關美國國家隊成員扮演要角，廣達優先搭上商機，受惠最大。

仁寶、金寶都是台灣量子國家隊成員，且為輝達量子電腦重要夥伴。仁寶採用輝達CUDA-Q技術開發「CGA-QZ平台」，模擬與加速量子最佳化技術，並研發量子啟發運算服務「Compal GPU Annealer」，全力卡位量子電腦商機。

金寶投資美國量子硬體製造商SEEQC，雙方攜手開發以SEEQC的SFQ控制晶片設計的常溫電子設備，躍輝達衝量子電腦第一梯隊夥伴。金寶董座許介立曾公開宣示：「量子電腦是我們想發展的重要方向。」

鴻海透過旗下鴻海研究院投入量子領域，並成立離子阱量子計算實驗室，目前已能穩定捕捉超過15顆離子，代表該公司已掌握開發量子電腦核心晶片的基礎。鴻海集團目標今年推出二個量子位元邏輯運算成果，2027年打造出五到十個量子位元可編成的量子電腦原型。

綜合外電報導，川普22日針對美國發展量子運算，簽署多項行政命令，首先要求開發「史上第一台足以支援科學研究的強大量子電腦」，並於2028年前部署於國家實驗室，這一時程比大多數企業的目標時程更為積極，因為IBM預計要到2029年才會推出具備容錯能力的量子超級電腦，而多數量子運算公司則以2030年或更晚為目標。

第二項行政命令則要求政府在2031年前加快轉向後量子密碼學。川普在白宮表示，這些行政命令將進一步提升美國做為量子領域「全球領導者」的地位，「我們本來就已遙遙領先，未來將領先更多」。

白宮官員說，這道行政命令也要求各政府機構在未來五年內制定部署量子感測器與量子網路的計畫。此外，命令還要求與盟國協調合作，以保護量子技術智慧財產權，並強化相關供應鏈。

根據政策說明文件，美國政府將與美國本土產業夥伴展開合作。此舉可能為整個量子產業帶來廣泛利多。