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SK 海力士傳增產 DRAM 怪怪的…現貨價不跌反漲

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
韓媒報導，SK海力士傳放緩HBM量產擴張步調，轉而把更多重心放在標準型DRAM市場。（路透）
韓媒報導，SK海力士傳放緩HBM量產擴張步調，轉而把更多重心放在標準型DRAM市場。（路透）

SK海力士傳出將放緩高頻寬記憶體（HBM）擴產腳步，轉而加大標準型DRAM布局，引爆全球記憶體股龐大賣壓。惟觀察最新DRAM現貨報價，包括深圳華強北與專業市調機構集邦科技報價不僅沒跌，甚至還上漲，走勢完全和傳言背離。

業界直言，記憶體現貨價走勢高度敏感，稍有風吹草動就會有變動，若SK海力士增產DDR4、DDR5，現貨市場會先出現觀望甚至暫時不出手，導致價格回跌的狀況，如今最新現貨報價不跌甚至還漲，「有點怪怪的」。

根據專業市調機構集邦科技昨（23）日晚間最新報價，主流DDR4 16Gb（2Gx8）3200現貨均價來到70.63美元，單日再漲1.27%；DDR5 16Gb（2Gx8）4800／5600均價則達46.5美元，續揚0.72%；DDR3 4Gb產品也同步上漲1.07%，顯示無論新舊世代產品，價格皆維持上攻格局。

中國大陸電子零組件集散地深圳華強北昨天上午最新公布的記憶體報價也未出現鬆動跡象。其中，DDR4 16Gb 3200、DDR4 8Gb 3200、DDR5 24Gb Major、DDR5 16Gb Major等主流產品價格全面與上周持平，並未因增產傳聞導致價格下跌。

業界不諱言，記憶體市場超火熱，有些買家想把價格打下來撿便宜，幾乎每隔一段時間就會出現一次「鬼故事」，從先前的三星、美光都曾傳出將重返標準型DRAM市場，主角不斷更換，這次輪到SK海力士。惟產業供需緊俏態勢卻始終未見明顯鬆動，近期現貨價格走勢更顯示，市場供給依舊吃緊。

深圳

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