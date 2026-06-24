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量子世代即將到來 業者卡位後量子加密領域

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

量子世代即將到來，國安、資安攻防層級同步上升，美國總統川普為此下令全面展開「後量子加密」部署，業界看好，將加速後量子加密技術演進及商業落地時程，中華電信（2412）、合勤控（3704）、啓碁（6285）、普萊德等台廠都已卡位，並推出相關解決方案，搶搭後量子加密商機。

中華電信持續投入後量子密碼（PQC）技術發展，參與國際標準制定與互通測試，並推動後量子防護應用落地。

網通廠合勤控、啓碁、普萊德投入後量子加密相關技術及產品多年，今年陸續推出解決方案，強化企業營運及資安韌性。

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