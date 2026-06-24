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SK 海力士傳增產 DRAM 嚇趴類股 拖累南亞科、華邦、力積電股價

經濟日報／ 編譯葉亭均、科技組／綜合外電
韓媒報導，SK海力士傳放緩HBM量產擴張步調，轉而把更多重心放在標準型DRAM市場。（路透）
韓媒報導，SK海力士傳放緩HBM量產擴張步調，轉而把更多重心放在標準型DRAM市場。（路透）

韓媒報導，SK海力士傳放緩高頻寬記憶體（HBM）量產擴張的步調，轉而把更多重心放在標準型DRAM市場，藉此抓緊目前供應嚴重短缺的DRAM市場商機，搶攻更多營收。相關消息使得「標準型DRAM市況恐不妙」疑慮四起，全球記憶體股慘遭血洗。

此前，三星、SK海力士、美光等大廠將產能大量投注於生產AI伺服器必備的HBM，導致DDR4、DDR5等標準型DRAM市場供給銳減、價格狂飆，嘉惠南亞科（2408）、長鑫存儲等記憶體廠。

SK海力士傳出要增產標準型DRAM，市場憂心不利DDR4、DDR5現行量價齊揚走勢，昨（23）日引爆全球記憶體股龐大賣壓，三星、SK海力士領頭重挫逾12%，拖累南韓Kospi指數暴跌近10%。

台、美記憶體股也不妙，南亞科遭摜殺至跌停板收市，華邦（2344）、力積電（6770）、威剛（3260）等相關個股也都跌超過3%；美光周二早盤大跌逾9%。

韓媒Chosun Biz根據產業界消息報導，SK海力士據傳正稍微延後部分原本計劃從HBM3E轉換至HBM4生產線的升級時程。此舉主要是因應標準型DRAM的最新市況，因為該市場目前的營業利益率甚至高於HBM，可望帶來更多額外收益。

SK海力士有超過40%營收來自HBM，而且在HBM已建立壓倒性的市場領先地位，如今重新配置資源投入DRAM市場，業界認為，這反映出SK海力士判斷認為，既然公司已在HBM市場站穩腳步，就沒有必要急於推進產線升級至HBM4與HBM4E。

Chosun Biz報導指出，這項策略調整的背後原因，在於標準型DRAM與HBM之間的獲利能力出現逆轉。截至今年第1季，雖然標準型DRAM每Gb的售價仍低於HBM，但兩者的營業利益率差距估計已擴大至超過15個百分點。

大信證券預測，標準型DRAM的營益率可望在今年內攀升至理論上達90%高峰。一位熟悉SK海力士的人士表示：「從SK海力士管理層的角度來看，不可能忽視競爭同業三星電子已經透過標準型DRAM，而非HBM，創造出龐大營收的事實。」「由於搭載HBM4的輝達新款AI晶片Rubin產量預期正在下修，因此沒有理由加快HBM轉換速度。」

外資也有類似看法。高盛認為，SK海力士只要在HBM3、HBM3E維持市占率超過50%的主導地位，至少到2026年都已足夠。

摩根士丹利指出，提升SK海力士企業價值的關鍵，並非捍衛HBM市占率，而是整個記憶體市場的價格周期，因此基於其預估2026年DRAM平均銷售價格將上漲62%，將該公司獲利預測上調56%至63%。

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