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永續評鑑 95家勇奪3A級

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣指數公司昨（23）日發布「TIP台灣永續評鑑」結果，此次以2025年有發布永續報告書的1,895家上市櫃公司為評鑑對象。結果顯示，A級以上公司共474家，約占整體四分之一。

台指進一步分析，A級以上高評等企業相較全體公司，在22項重大性議題，每項都是領先，反映永續表現居前段的企業，已在ESG各個面向建立較完整的管理及實踐基礎。

「TIP台灣永續評鑑」依評鑑分數，區分為AAA至D八個等第，此次AAA級95家、AA級190家、A級189家，A級以上合計474家。其中，AAA級為最高評等、A級以上公司代表整體永續表現位居前段，也可進一步觀察永續管理成熟度的參考群體；按22項重大性議題，逐項與全體公司平均水平做比較，可看出高評等企業在哪些ESG議題上已有較佳的執行、管理績效。

表現差距較明顯的前五項重大性議題，依序為社會面的「供應鏈社會面向控管」、環境面的「供應商及產品生命周期管理」、經濟面的「股東權益」、「ESG創新」，及環境面的「環境系統與治理」。評鑑內容涵蓋政策訂定、執行作法及成果揭露等，分析企業永續表現的差距，除是否建立相關制度，也反映後續執行與資訊揭露的完整程度。

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