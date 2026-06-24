就市論勢／記憶體PCB 資金輪動

盤勢分析

昨（23）日亞股因去槓桿導致大跌，記憶體類股為重災區，台股因高度連動半導體產業而同步重挫，台指期夜盤甚至出現恐慌性下殺，現貨市場亦由台積電領跌，AI相關族群全面走弱。

整體而言，此波修正屬於評價調整與籌碼去槓桿，而非基本面反轉，也象徵市場由單純題材推升，轉入更重視成長驗證的階段。

綜合油價回落與貨幣政策影響，6月中旬台股逐漸形成「下檔有撐、上檔受限」的區間震盪格局，市場資金由原先高度集中於AI族群，逐步轉向多元配置，包含成熟製程、記憶體乃至部分傳產股，顯示盤面風格由單一主線走向輪動格局。

投資建議

在6月AI修正與總經震盪後，台股於下半月轉強，但昨日出現明顯上沖下洗，反映市場已由單邊多頭進入高檔籌碼整理階段，指數如同「世界盃淘汰賽」般節奏加快、競爭激烈，強勢個股持續突圍，弱勢標的則迅速被資金移出。

在AI長線需求未變、資本支出仍強下，中期多頭架構仍具支撐，但短線波動明顯放大，因此操作不宜追高，應以逢回布局為主，核心持股鎖定台積電與AI供應鏈龍頭，同時留意記憶體與PCB等輪動機會。