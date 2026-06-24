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籌碼穩定股抗跌 中信金、聯發科等近日法人買超、融資減少
台股昨（23）日高檔停利賣壓湧現，終止連六紅。市場專家指出，短線漲多震盪加劇，中信金（2891）、聯發科法人買超、融資減少個股，籌碼經良性換手更趨於穩定，有利吸引短多買盤進駐，股價領漲抗跌。
美伊和平協議朝正向發展，加上市場觀望本周美國個人消費支出物價指數（PCE）、聯準會官員演說及美光財報，美股四大指數漲跌互見，台股昨日受到日韓股市重挫衝擊，引發短線賣壓出籠，盤中創高後收低，力守5日線關卡。
統一投顧董事長黎方國分析，國際油價走軟有利市場風險偏好回升，企業獲利維持上修趨勢亦添增基本面底氣，但短線急漲後，大盤與季線正乖離再度擴大，且外資期貨空單達7萬口以上，短線應慎防波動，並避免過度槓桿，審慎靈活操作。
台新投顧總經理黃文清表示，市場浮額有待清洗，短線可優先著墨具有籌碼優勢個股，以提高操作勝率。
篩選法人近五日買超逾900張，12日來融資餘額逆勢減少、且昨日股價逆勢收紅個股，包括保瑞、所羅門、中信金、材料-KY、聯發科、兆豐金、立積、中興電、第一金、台灣大、台新新光金、聯陽等。
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