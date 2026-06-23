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台積電盤後鉅額交易2,540元再創歷史新猷 夜盤卻慘綠跌3％

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台積電盤後鉅額交易2,540元再創歷史新猷 夜盤卻慘綠跌3％

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台積電23日早盤一舉攻上2,535元的歷史新高價，終場未能守住2,500元整數關卡，收在2,490元。記者曾原信／攝影
台積電23日早盤一舉攻上2,535元的歷史新高價，終場未能守住2,500元整數關卡，收在2,490元。記者曾原信／攝影

台積電（2330）23日早盤展現強勁動能，股價一舉攻上2,535元的歷史新高價，儘管盤中面臨市場獲利了結賣壓，終場未能守住2,500元整數關卡，收在2,490元、下跌20元，但在鉅額交易市場仍表現亮眼，再度寫下價格新高紀錄。

根據臺灣證券交易所傍晚公布的資料顯示，台積電23日鉅額交易共計7筆，總成交張數達2,536張，總成交金額約新台幣63.36億元。其中，有一筆17張的交易，成交價高達2,540.04元，刷新台積電鉅額交易的歷史新高價；23日鉅額交易最低價則為2,488.46元，整體成交均價為2,498.53元，仍高於現貨市場的收盤價2,490元，顯示大額資金對其長期價值仍具共識。

然而，現貨與鉅額交易的亮眼表現隨後遭遇國際股市震盪。受到亞洲股市跳水、美股三大主要指數期貨盤前下挫的影響，台指期夜盤遭遇強烈賣壓，盤中重挫逾千點並回測46,000點大關；因夜盤氣氛拖累，台積電期貨夜盤亦同步下挫75元，來到2,445元，跌幅近3％，目前市場正密切觀望今晚美股開盤走勢，以作為後續科技股與外資動向的修正指標。

美股 台積電 新台幣

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