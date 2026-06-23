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上半年創新板法說會第二日 聯友金屬、奧義賽博展現創新實力

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
資策會資深產業分析師王怡方於台灣創新板（tib-創）法人說明會中，分享淨零趨勢下的企業永續資訊布局。證交所／提供
資策會資深產業分析師王怡方於台灣創新板（tib-創）法人說明會中，分享淨零趨勢下的企業永續資訊布局。證交所／提供

臺灣證券交易所主辦的今年上半年台灣創新板（tib-創）公司法人說明會熱烈進行中。活動第二日特別邀請資策會以「淨零趨勢下的企業永續資訊布局」為題進行專題演講，深入剖析企業如何在全球減碳浪潮下精準布局永續資訊，深獲投資人高度關注。隨後則由兩家在前瞻領域表現亮眼的創新企業，鎢鈷金屬循環經濟關鍵企業聯友金屬-創（7610）、AI自動化資安防禦專業廠商奧義賽博-KY創（7823）接續登場。

由經營團隊就營運實績、核心技術及市場策略進行深度說明，現場互動熱烈，當日與會公司的核心業務及關鍵發展亮點。

聯友金屬董事長吳永中表示，公司專注於鎢、鈷等關鍵金屬之循環再利用，為國內導入「循環資源」理念之冶煉領導廠商。公司以100%二次資源為原料，憑藉獨特冶煉技術與低耗能專利製程，兼顧高回收率、節能減碳與環境保護，有效降低能耗與環境衝擊，符合全球淨零碳排與永續發展之趨勢，更通過國際認證，成為半導體指標大廠與高科技產業供應鏈在臺灣的鎢金屬非衝突礦產合格供應商，旗下產品涵蓋鎢酸鈉、電池級硫酸鈷及鈷粉，廣泛應用於硬質合金、鋰電池、半導體與各類工業領域，已成為國際半導體、電動車及能源產業供應鏈中不可或缺之合作夥伴。

他強調，公司營運規模持續擴展，亦兼顧環境保護與經濟效益，積極實踐企業永續經營理念。113及114年營收分別達11億與14億元，115年第1季合併營收更達10億元；隨精製碳酸鈷等新產品陸續推出，未來業績成長動能可期。

奧義賽博董事長吳明蔚表示，在發展策略上，公司全面推動「三支箭」布局：第一支箭AI資安解決方案XCockpit訂閱收入持續穩定增長；第二支箭新商轉的AI安全方案XecGuard與XecART已吸引金融、半導體大廠及政府下單，技術實力更獲國際知名資安社群提名收錄；第三支箭專攻無人機偵蒐及反制系統的XecDefend預計於下半年推出，搶攻國防與大型活動商機。

未來公司將持續擴大國際版圖，憑藉充沛現金支持，未來業績成長動能可期。財務長黃文傑於法說會說明115年第1季財務成果，營運展現淡季不淡之強勁動能，合併營收達9,095萬元（年增26.6%），毛利率86.3%優於全球同業。

證交所表示，本次法人說明會旨在強化市場資訊透明度，並為投資大眾創造共享企業成長與創新價值的機會。歡迎未能親自參與的投資人，透過證交所Webpro 3.0影音頻道（https://webpro.twse.com.tw/）觀看動態影音回放；與會公司的簡報檔案亦可至公開資訊觀測站（https://mopsov.twse.com.tw/）進行下載。

減碳 資策會 半導體

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