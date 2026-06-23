聽新聞
0:00 / 0:00
川普喊量子電腦加速 鴻海、廣達等台廠ODM有望受惠
美國總統川普於昨日簽署行政命令，要求加快建設高性能量子電腦，用於進行科學研究，同時提出至2030年前，美國關鍵政府運算系統將全面遷移至「後量子密碼學」體系，提高其資料安全性。法人看好，在量子電腦被加速推動下，台股ODM廠做為全球頂尖的硬體設備製造商，將會優先受惠。
川普此次在行政令簽署儀式上表示：「我們將在美國量子科技領導地位方面進行前所未有的投資。」而美國商務部更是於上個月宣布，計劃向包括IBM旗下新成立量子計算項目在內的九家量子計算企業投資20億美元，以股權投資方式支持行業發展。有了政策上的加持，整個產業的發展將會再次加速。
量子電腦的發展勢必離不開硬體建設，台廠ODM自然是其中最有力的競爭者。鴻海（2317）選擇從離子阱量子電腦切入，旗下鴻海研究院目標2027年打造出五到十個量子位元可編成的量子電腦原型；廣達（2382）則透過投資美企Rigetti及法國新創Pasqal，同步押注超導量子電腦及中性原子量子電腦兩大主流方向；金寶（2312）則是和輝達（NVIDIA）轉投資SEEQC合作，共同開發量子運算設備；緯創（3231）先前也在股東會指出，將會持續投入量子運算領域，避免在新浪潮中落隊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。