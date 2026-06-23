投信買超第一大撐腰！南亞爆量逆勢收高 量價榜上皆有名

台股23日上演高檔震盪戲碼，集中市場指數盤中首度突破4萬8千點大關後急速拉回，終場下跌640.86點、收47,100.65點，日K線止步連六紅，成交值放大至1.6兆元。不過，在半導體、記憶體與面板股幾乎包辦量價排行榜的情況下，南亞（1303）成為前十大榜單中唯一入列的傳產股，吸引市場目光。

從成交量排行觀察，友達（2409）以95.79萬張居冠，群創（3481）76.43萬張排名第二，聯電（2303）55.06萬張排名第三；南亞則以22.22萬張排名第九。

成交值方面，聯電以938.1億元超車台積電（2330）奪冠，南亞則以350.08億元排名第十，同樣是前十大成交值個股中唯一的傳產代表。

值得注意的是，南亞股價在大盤重挫之際仍逆勢上漲1.31%、收154.5元，已連續第四個交易日收紅，顯示資金並未因市場震盪而撤離。

籌碼面更透露出法人布局跡象。三大法人23日合計買超南亞22,973張，其中投信大舉買超40,655張，位居當日買超冠軍；相較之下，外資賣超16,414張、自營商也賣超1,268張，形成「投信大買、外資調節」的土洋對作局面。

南亞近期獲資金追捧，背後關鍵在AI材料題材發酵。外資指出，公司已取得M7、M8高階材料訂單，並將M10材料送樣輝達（NVIDIA）測試，市場看好未來高階CCL認證與電子材料擴產效益逐步顯現，成為AI供應鏈受惠焦點。

整體而言，雖然23日量價榜仍由電子股主導，但南亞在大盤劇烈震盪之際逆勢躋身成交量與成交值前十名，加上投信大舉加碼與AI高階材料題材加持，使其成為今日量價榜中最受矚目的傳產焦點之一。