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外資賣超385億元卻大搶機票！四大航空全包 最愛「這檔」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所

台股23日走勢劇烈震盪，盤中一度突破48,000點，衝達48,218.87點，創歷史新高，但尾盤進一步下殺收在最低的47,100.65點，下跌640.86點；三大法人僅投信買超，外資則是賣超385.92億元，單日賣超台玻（1802）38,612張，但卻大搶機票，四大航空股全包，尤其最愛華航（2610），大買33,755張。

台股早盤以47,795.09點開出，上漲53.58點，盤中走勢劇烈震盪，權王台積電（2330）早盤一度衝達2,535元，創歷史新高，帶動大盤一度衝達48,218.87點，改寫盤中新高，但盤中翻黑，最後一盤進一步急殺174.41點，收在最低的47,100.65點，高低點震盪1,118.22點。

三大法人賣超483.6億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超385.92億元，投信買超72.17億元；自營商賣超（合計）169.84億元，其中自營商（自行買賣）賣超26.4億元、自營商（避險）賣超143.45億元。

統計外資賣超前十名個股，賣超台玻38,612張最多，其次是賣超鴻海（2317）32,412張，賣超友達（2409）28,756張；外資買超前十名中，買超華航33,755張最多，其次是買超京元電子（2449）31,582張，買超聯電（2303）27,580張居第三。

外資買超個股中，4檔航空股全數上榜，華航更高居外資買超第一名，買超長榮航（2618）6,699張，買超星宇航空（2646）3,997張，買超台灣虎航（6757）1,089張。

外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資賣超前十名。資料來源：證交所

外資 華航 台玻 台股

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