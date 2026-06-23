快訊

台大醫學院院長吳明賢住ICU未脫離險境 石崇良：端午才聚餐無異狀

吸喪屍煙彈載3歲稚女撞車…毒駕女竟是育兒網紅！檢方複訊後聲押

美股電子盤、韓股大跌 台指期夜盤早盤閃崩千點

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐投信攜手萬里區公所舉辦公益講座 陪伴熟齡女性提早規劃退休人生

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

面對高齡化社會來臨，退休規劃、財產保障及醫療自主等議題日益受到重視。兆豐投信秉持企業社會責任，攜手萬里區公所於22日共同舉辦「熟齡女性必修課：退休、財產與人生下半場」公益講座，邀請台北市婦女新知協會理事長袁秀慧擔任講師，透過淺顯易懂的方式分享退休準備、財產規劃及法律保障等重要觀念，吸引在地民眾熱情參與。

本次講座聚焦熟齡女性於人生不同階段可能面臨的重要課題，內容涵蓋退休生活規劃、預立醫療決定、常見詐騙手法與防範措施，以及配偶過世後的財產繼承與遺囑安排等議題。透過專業法律觀點與案例分享，引導民眾建立正確觀念，提升自我保護力及風險管理意識，打造安心樂活的熟齡人生。

袁秀慧於講座中分享，退休規劃不僅是財務準備，更應兼顧健康管理、終身學習及社會參與；同時透過實務案例說明預立醫療決定、遺囑及繼承制度等法律觀念，協助民眾提前思考人生重要課題。此外，針對近年常見的假投資、假冒公務機關及交友詐騙等手法，也提醒民眾提高警覺，守護自身財產安全。

兆豐投信表示，金融機構除提供專業資產管理服務外，亦持續透過金融教育與公益活動，協助民眾建立正確理財觀念及風險意識。透過本次公益講座，希望協助民眾及早建立退休、理財及法律保障觀念，提升面對未來人生規劃與風險管理的信心，以更從容的態度迎接人生不同階段的挑戰，實踐金融向善的核心價值。

未來，兆豐投信將持續結合專業金融與社會關懷力量，推動金融教育普及，深化在地連結，發揮企業正向影響力，與社會共同打造更安心、更友善的生活環境。

兆豐

延伸閱讀

元大壽美元利變險 助攻創業

南山人壽「百歲人生 有備而來論壇」登場 解鎖長壽紅利 邁向健康百歲

永豐建構消費信任新關係 首辦「金融共好論壇」

聯邦美國金融創新ETF6月22日募集 同時攜手衡山基金會做公益

相關新聞

挖礦輸了卻在AI逆襲！專家點名「台股純度最高指標股」：暴跌後藏曙光

比特幣(BTC)從去年10月歷史高點126,198美元，一路摔到今年6月初的近期低點59,159，半年內價格腰斬，如今雖反彈到65,000附近，跟幣安幣(BNB)同為這波殺盤中相對有撐的指標。 反觀以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)這些老牌主流幣，跌幅更深、量縮更明顯，籌碼結構慘不忍睹。

送1張台積電股票給小孩要繳稅了！律師教學「3步驟」：零股也可以贈與

一張台積電股票給小孩要繳稅了！恭喜你！台積電股價今天收盤站上了2,510大關，如果你要把你名下的一張台積電股票送給孩子，要注意超過了244萬的贈與稅免稅門檻。 一直有很多人問我股票贈與和繼承的問題，到底該怎麼贈與股票？可以像銀行轉帳一樣，手機APP按一按就轉過去嗎？關於股票贈與和繼承的5個觀念分享

投信買超第一大撐腰！南亞爆量逆勢收高 量價榜上皆有名

台股23日上演高檔震盪戲碼，集中市場指數盤中首度突破4萬8千點大關後急速拉回，終場下跌640.86點、收47,100.65點，日K線止步連六紅，成交值放大至1.6兆元。不過，在半導體、記憶體與面板股幾乎包辦量價排行榜的情況下，南亞（1303）成為前十大榜單中唯一入列的傳產股，吸引市場目光。

外資賣超385億元卻大搶機票！四大航空全包 最愛「這檔」

台股23日走勢劇烈震盪，盤中一度突破48,000點，衝達48,218.87點，創歷史新高，但尾盤進一步下殺收在最低的47,100.65點，下跌640.86點；三大法人僅投信買超，外資則是賣超385.92億元，單日賣超台玻（1802）38,612張，但卻大搶機票，四大航空股全包，尤其最愛華航（2610），大買33,755張。

台股慘綠它獨秀！外資給這檔千金股4,000元天價 股價直衝漲停

台股23日一片慘綠，盤面個股跌多漲少。其中，千金股創新服務（7828）因摩根大通（小摩）證券初評給予「優於大盤」評級、目標價上看4,000元，激勵股價開盤即亮燈強鎖漲停，漲停價2,240元創下歷史新高紀錄。

國泰證券 App 新增日股即時報價 布局日本市場更即時

為滿足投資人即時掌握市場需求，國泰證券App推出日股即時報價與交易整合服務，為市場上少數提供日股即時報價的數位投資工具，投資人可透過國泰證券App即時掌握日股盤中價格動態，並直接銜接下單交易與帳務管理，讓投資流程從觀察到執行更加順暢，幫助投資人即時掌握日本市場脈動，打造更完整的一站式海外投資體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。