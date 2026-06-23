台股慘綠它獨秀！外資給這檔千金股4,000元天價 股價直衝漲停

台股23日一片慘綠，盤面個股跌多漲少。其中，千金股創新服務（7828）因摩根大通（小摩）證券初評給予「優於大盤」評級、目標價上看4,000元，激勵股價開盤即亮燈強鎖漲停，漲停價2,240元創下歷史新高紀錄。

小摩科技產業分析師楊維倫首次將千金股創新服務納入研究範疇並指出，基於該公司2025-2028年每股稅後純益（EPS）年複合成長率（CAGR）達200%，市場低估獲利成長性，因此初評給予「優於大盤」評級，目標價上看4,000元。

楊維倫說，鑑於全球前兩大探針卡廠商之一的Technoprobe與創新服務建立戰略合作夥伴關係並進行投資，創新服務的探針卡業務展望與市場能見度已提升至全新層次並蓄勢待發，將在2026至2028年間加速增長。

楊維倫預估2025至2028年創新服務的EPS CAGR將達到200%，顯著高於市場預期，因市場低估Technoprobe持續上調探針卡設備訂單的幅度。在目前的估值並未過高的情況下，這些催化劑應會繼續推動創新服務股價超越大盤。

楊維倫認為創新服務未來有三大堅實的成長驅動引擎將帶動股價表現超越大盤：一、探針卡植針機的出貨訂單將在2026至2028年間實現數倍增長；二、潛在市場規模擴大；三、新型TGV（玻璃通孔）銅柱巨量轉移業務。

因此，2026-2028年，創新服務的EPS成長，楊維倫認為將相當強勁，從2026年的14.46元跳升至2027年的63.97元，2028年還將再162.32元。基於獲利成長強勁，初評即給予4,000元目標價，以23日收盤價計算，未來股價漲幅達78.5%。