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國泰證券App新增日股即時報價 布局日本市場更即時

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券提供日股即時報價，整合K線走勢、基本面與財務分析，全方位打造精準高效的投資體驗。國泰證券／提供
國泰證券提供日股即時報價，整合K線走勢、基本面與財務分析，全方位打造精準高效的投資體驗。國泰證券／提供

為滿足投資人即時掌握市場需求，國泰證券App推出日股即時報價與交易整合服務，為市場上少數提供日股即時報價的數位投資工具，投資人可透過國泰證券App即時掌握日股盤中價格動態，並直接銜接下單交易與帳務管理，讓投資流程從觀察到執行更加順暢，幫助投資人即時掌握日本市場脈動，打造更完整的一站式海外投資體驗。

近年來，在日圓匯率波動、日本企業治理改革深化及科技與製造產業成長的帶動下，日本股市再度成為全球資金關注焦點。日本市場交易時段與台灣高度重疊，盤中行情價格瞬息萬變，然而多數投資人在投資日股時仍面臨延遲報價、須於多平台間來回切換，不僅徒增操作負擔，更會影響投資判斷的即時性與交易效率。

日股即時報價與交易整合服務具備三大核心亮點，首先，提供日股盤中即時報價，投資人可透過國泰證券App掌握日股盤中價格動態，告別延遲資訊，精準應對市場變化；其次，具備多元分析工具，國泰證券App同步整合具多周期K線圖、個股基本面資料、財務指標與股利政策等資訊，協助投資人全面評估標的；最後，一站式完成日股交易，投資人可從盤中觀察、標的分析到交易執行，於國泰證券App同一平台完成投資決策流程，有效降低資訊落差，提升海外投資體驗。

國泰證券表示，國泰證券App持續擴展多市場與多元化的交易體驗，日股即時報價功能更進一步強化海外市場數位服務布局，打造投資數位生態圈。展望未來，國泰證券將持續洞察客戶需求、觀察國際市場趨勢，透過數位服務深化、整合投資工具，協助投資人在快速變動的全球市場中掌握機會。

國泰 日股 日本

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