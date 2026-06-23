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台股首衝48K翻車！三大法人反手賣超483億元 晶圓雙雄成多空雙面刃

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股23日以47,100.65點作收，下跌640.86點。記者余承翰／攝影
台股23日以47,100.65點作收，下跌640.86點。記者余承翰／攝影

台股23日走勢劇烈震盪，早盤在台積電（2330）衝上2,535元歷史天價帶動下，大盤一度飆升至48,218.87點，首度突破4萬8千點大關。然而權王台積電高檔反壓增強，多空於2,500元關卡激烈交戰，加上聯發科（2454）、台達電（2308）等權值要角多空步調不一，拖累大盤急速回落，盤中高低振盪高達1,118.22點，終場則下挫640.86點、以今日最低點47,100.65點作收，日K線終止連六紅，總成交值擴大至1.6兆元。三大法人止步連續2日買超，反手調節483.6億元。

統計三大法人23日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超385.92億元，投信買超72.17億元；自營商賣超（合計）169.84億元，其中自營商（自行買賣）賣超26.4億元、自營商（避險）賣超143.45億元。

盤面上，權值股走勢分歧，晶圓雙雄表現明顯不同調。聯電（2303）受ADR前一日大漲14.2%激勵，股價盤中一度亮燈漲停並改寫新天價，終場仍大漲6.25%、收170元，成交量爆出逾54萬張，成為撐盤主力之一；反觀台積電雖早盤衝上2,535元歷史新高，但高檔賣壓湧現，終場下跌0.8%、收2,490元，影響大盤跌點約160點，並影響台達電、鴻海（2317）、智邦（2345）、金像電（2368）、日月光投控（3711）等電子要角悉數走弱，成為拖累大盤的主要權值股。

此外，聯發科同樣扮演穩盤要角，盤中一度攻上4,785元，但尾盤漲幅收斂，終場上漲1.57%、收4,535元；中信金（2891）、南電（8046）及南亞（1303）等個股也同步提供支撐。

不過記憶體族群成為盤面重災區，在南亞科（2408）跌停收454.5元衝擊下，旺宏（2337）跟跌7.28%、群聯（8299）跌5.81%、華邦電（2344）跌4.73%、力積電（6770）跌3.68%、晶豪科（3006）跌3.54%，資金明顯撤出。

三大法人 台達電 聯發科

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