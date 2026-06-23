台積電創高後翻黑！最後5分鐘爆8992張賣單收2490元 拖累指數尾盤急殺

台股23日以47,100.65點作收，下跌640.86點，權王台積電（2330）早盤一度衝達2,535元，寫歷史新高，但最後5分鐘竟爆出8,992張賣單，一口氣拉低15元，終場收在2,490元，下跌20元，跌幅0.8%，影響大盤指數約160點。

台股早盤以47,795.09點開出，上漲53.58點，盤中走勢劇烈震盪，權王台積電早盤一度衝達2,535元，創歷史新高，帶動大盤一度衝達48,218.87點，改寫盤中新高，但盤中翻黑，最後一盤進一步急殺174.41點，收在最低的47,100.65點，高低點震盪1,118.22點。

台積電以2,510元平盤開出，一度衝達2,535元，創歷史新高，但最後一盤竟急殺了15元，終場失守2,500元關卡，以2,490元收盤，下跌20元，也拖累台股指數尾盤再下殺，收在當日的最低。