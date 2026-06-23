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群益證舉辦台日AI半導體論壇 聚焦先進封裝與材料設備商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益證舉辦台日AI半導體論壇，群益投顧董事長蔡明彥（左四）、執行副總裁洪欣如（右四）、群益投顧資深研究員曾馨玉（右二）合影比讚。群益金鼎證券／提供
群益證舉辦台日AI半導體論壇，群益投顧董事長蔡明彥（左四）、執行副總裁洪欣如（右四）、群益投顧資深研究員曾馨玉（右二）合影比讚。群益金鼎證券／提供

隨著AI浪潮席捲全球，算力需求攀升，帶動半導體產業邁入新一輪成長周期。產業競爭焦點已從晶片製造延伸至先進封裝、高階半導體設備與製程等關鍵環節。群益金鼎證券23日舉辦台日AI半導體未來商機論壇，聚焦台灣製造優勢與日本設備材料實力，深入解析AI產業鏈發展趨勢，協助投資人掌握技術革新帶來的投資契機，提前布局台日半導體市場新商機。

群益投顧資深研究員曾馨玉指出，隨著AI晶片邁入Rubin世代，單一封裝需整合更多運算功能與高頻寬記憶體（HBM），現行CoWoS封裝逐漸面臨圓形晶圓與光罩尺寸限制，在面積利用率與良率提升方面遭遇瓶頸。在AI運算需求快速成長帶動下，產業正加速邁向下一代封裝架構——面板級先進封裝（CoPoS）。透過以方形面板取代傳統圓形矽中介層，可顯著提升面積利用率與產能效率，被視為未來先進封裝的重要方向。

曾馨玉表示，隨著先進封裝技術由2.5D邁向3D與Panel-level發展，高階封裝失敗成本大幅提高，促使半導體設備投資邏輯由過去的產能擴張，轉向良率提升與製程精度強化。

面對製程複雜度提升及多層異質整合挑戰，量測、檢測、清洗、精密對位及晶圓加工等關鍵設備的重要性持續提升，設備使用密度更呈現非線性成長。在AI與高效能運算需求帶動下，全球半導體設備產業有望迎來新一輪的成長動能與產業超級周期。

談及2026年後的設備產業投資機會，曾馨玉指出，隨著台積電（2330）主導的CoPoS技術規格逐步收斂，相關設備供應鏈與全球產能布局已趨明朗，嘉義的AP7廠預計於2026年展開試產，產業投資時程與受惠廠商輪廓也日益清晰。

其中，日本半導體設備廠商在光阻塗布顯影、清洗、蝕刻、量測檢測及晶圓加工等領域長期維持技術領先與高市占優勢。投資人可關注受惠晶圓薄化趨勢的迪思科、受惠面板化帶動清洗需求成長的SCREEN控股、在高階系統單晶片與HBM測試領域具領導地位的愛德萬測試，以及受惠先進製程資本支出擴張的東京威力科創，企業可望於2027至2029年迎來新一波成長動能。

面對AI帶動的科技產業變革，半導體供應鏈的技術升級與投資機會正快速浮現。群益金鼎證券表示，將持續整合產業研究與市場觀點，透過每月專業論壇提供前瞻洞察，協助投資人掌握半導體產業發展脈動，在新一輪科技成長周期中搶占投資先機。

群益 半導體 日本

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