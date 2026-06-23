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台股漲多怎麼選？ 法人：基本面將決定下半年勝負

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台股加權指數6月23日雖下跌1%，但今年來漲幅仍約63%，在全球主要股市中名列前茅。法人指出，台股後續行情能否推進，下半年是否再創新高，仍須回歸企業基本面支撐。

聯博投信副總經理林炳魁表示，現階段宜採「選股不選市」策略，檢視企業營收與獲利是否與市場題材相符，以及本益比與成長性之間是否存在明顯落差。從產業面來看，電子股為本波反彈領漲族群，尤其AI相關供應鏈表現最為突出。

林炳魁分析，重量級權值股最近股價表現亮眼，不僅快速完成填息，也持續對大盤形成正向支撐。此外，ASIC設計、先進製程、高效能運算及伺服器等族群，在AI需求帶動下維持穩健成長。近期市場高度關注的SpaceX低軌衛星題材，也推升PCB、通訊元件與晶片供應鏈表現，反映太空經濟與高速通訊基礎建設需求正逐漸成形。

相較之下，非電子族群走勢分歧。林炳魁指出，塑膠、橡膠及航運等傳產族群多處於整理格局，整體漲勢不如電子股強勁。不過，部分金融股受惠於財報亮眼與獲利成長，近期展現補漲力道。

林炳魁表示，今年以來金融業獲利普遍優於市場預期，部分公司前五月累計獲利甚至已接近去年全年水準，加上可配發資本充沛，後續股利政策具吸引力，有機會成為資金輪動的重要方向。

隨著除權息旺季來臨，資金再配置需求升高。林炳魁以主動聯博動能50（00404A）為例，就透過兼顧成長與收益的投資策略，希望在台股高檔震盪期間靈活掌握產業輪動與除權息行情帶來的投資契機。

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