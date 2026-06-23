台股越過48K未能守住收跌640點 記憶體及被動元件族群成重災區

台股23日收盤下跌640.86點，跌幅1.34%。終場以47,100.65點作收，成交量1兆6,008.56億元；台積電（2330）收盤價2,490元，下跌20元，跌幅0.8%。

台股早盤衝過4萬8千點後呈現拉回，一路下殺而以最低點收盤；股價重災族群集中在記憶體族群，在南亞科（2408）領跌下，族群的群聯（8299）、華邦電（2344）、威剛（3260）、十銓（4967）、宇瞻（8271）、及創見（2451）；被動元件指標股的國巨*（2327）走弱，也拉低凱美（2375）、環科（2413）、立隆電（2472）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、臺慶科（3357）、華容（5328）、信昌電（6173）及金山電（8042）。

今日成交金額大且走高為：聯電（2303）、聯發科（2454）、南電（8046）、台半（5425）、強茂（2481）、聯鈞（3450）、精材（3374）、旺矽（6223）及富鼎（8261）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科、華邦電、國巨*、力積電（6770）、旺宏（2337）、友達（2409）、景碩（3189）、台達電（2308）及欣興（3037）。

群益投顧表示，台股指數技術面短中⻑期多頭格局穩健，但正乖離逐漸擴大，漲多拉回風險漸增，謹慎靈活操作。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，儘管近期台股市場氣氛變化快速，但產業狀況和中長線趨勢並未出現變化，展望後市依然有布局機會。觀察重點應回到基本面與企業數字本身，原因在於許多個股下跌並非基本面轉弱，而是市場情緒波動影響，拉回反而提供布局機會。AI仍是台股投資主軸。不論是GPU或客製化晶片對先進製程先進封裝需求都十分強勁，晶圓代工龍頭展望也上修。在美國雲端服務供應商(CSP)持續擴大資本支出帶動下，整體產業趨勢並未改變。

就基本面，蕭惠中表示，AI資本支出延續性與擴散性已從GPU擴展至CPU、ASIC及周邊基礎設施，帶動台灣供應鏈獲利能見度延伸至2027年甚至更長，成為支撐市場中長期上行主要動能。加上全球CSP持續上修資本支出，顯示AI投資已逐步由投入期邁向回收期，強化市場信心。