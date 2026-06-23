挖礦輸了卻在AI逆襲！專家點名「台股純度最高指標股」：暴跌後藏曙光

比特幣(BTC)從去年10月歷史高點126,198美元，一路摔到今年6月初的近期低點59,159，半年內價格腰斬，如今雖反彈到65,000附近，跟幣安幣(BNB)同為這波殺盤中相對有撐的指標。

反觀以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)這些老牌主流幣，跌幅更深、量縮更明顯，籌碼結構慘不忍睹。

但即使是「相對抗跌」的BTC，從技術線型來看也不樂觀，均線全面下彎、量能持續萎縮，恐怕六萬元整數關卡仍很難守住。

從早年挖礦的黃金時期，到2017、2020挖礦潮，以及2023年之後的炒幣風潮，再到今天滿滿都是爆倉破產的個案，這個市場究竟發生了什麼事？在這期間又有哪些晶片曾被用來挖礦？

虛擬貨幣發展史：從零到4兆美元市場

2008年10月：中本聰發表《比特幣白皮書》，提出去中心化電子現金概念。

2009年1月：創世區塊誕生，中本聰自己挖出第一個50BTC。

2010年5月：著名的「兩片披薩10,000BTC」交易，以今天價格約6.67億美元。

2013年：ASIC礦機商用元年，Canaan Avalon V1、Bitmain Antminer S1相繼推出。

2015年7月：以太坊上線，智能合約時代開啟，GPU找到ETH這個新戰場。

2017年12月：BTC首次衝上19,870美元，全民挖礦潮，當時讓撼訊（6150）股價從2017年5月～2018年4月，股價從16元漲至420元

2020年5月：第三次減半，區塊獎勵從12.5BTC砍到6.25BTC。

2021年5-9月：中國全面禁挖，史上最大礦工大遷徙，5/21國務院金融穩定委員會宣布「打擊比特幣挖礦和交易行為」，6月四川、新疆、內蒙古礦場全面斷電關停，9/24中國央行宣布所有加密貨幣交易非法。

全球算力一夜砍半（從180EH/s暴跌到90EH/s），中國礦工大規模外遷至美國德州、哈薩克、俄羅斯，美國從此取代中國成為全球第一大算力國。

2022年9月：以太坊改成PoS（權益證明），GPU挖礦時代正式落幕。

2024年1月：美國正式核准BTC現貨ETF，機構大舉進場。

2024年4月：第四次減半，區塊獎勵砍到3.125BTC。

2025年10月：BTC創下126,198美元歷史高點，總市值衝破4兆美元。

2026年6月：幣圈進入熊市修正，總市值腰斬到2.18兆。

2026年6月15日：比特幣網路剛迎來了歷史上第11大的「難度向下調整」，驟降超過10%（從138.96兆降至124.93兆）。

這在產業術語叫做「礦工投降（Miner Capitulation）」，這意味著在當前幣價下，全球有大量的「中小型礦場」和「舊型礦機」因為撐不住電費虧損，集體拔掉插頭、關機認輸。

挖礦的四個世代：從筆電到先進製程晶片專業礦機

「挖礦」就像是比誰算SHA-256 hash算得快，就是「工作量證明（Proof of Work, PoW）」的具體實作，誰快誰拿到區塊獎勵。

所以礦工只追求兩個數字：「算力/瓦特」（電費效率）跟「算力/元」（資本效率）。

第一代：CPU挖礦（2009 - 2010）用家用筆電的CPU就能挖。

當時整個比特幣網路算力極低（僅幾MH/s），用個人電腦就能輕鬆產出，這時期太過冷門，屬於密碼學極客的實驗，台股尚無受惠族群。

第二代：GPU顯卡狂潮（2010 - 2021）礦工發現顯卡的並行運算能力比CPU強上百倍。

2013年被ASIC趕出比特幣戰場後，GPU在2015年以太坊（ETH）問世後找到新生命。2017年與2021年兩波超級大牛市引爆全球瘋狂挖礦潮，顯卡缺貨到電競玩家買不到。

台股顯卡與板卡受惠：技嘉（2376）、微星（2377）、華擎（3515）、撼訊（6150）、青雲（5386）、麗臺（2465）。

第三代：FPGA短暫過渡期（2011 - 2012）「可程式化邏輯閘陣列（FPGA）」登場，電費效率比GPU好，但開發門檻極高、產量少，很快就被隔年問世的ASIC降維打擊。

但別小看FPGA，它在挖礦戰場輸了，卻在幾年後轉戰AI深度學習加速、5G基地台與高頻交易，找到了產值更大的第二春。

第四代：ASIC專用晶片（2013商用元年，至今壟斷市場）專為比特幣SHA-256演算法「量身打造」的特殊應用晶片，效率比GPU高出數萬倍。

Bitmain（比特大陸）Antminer系列從S1（180GH/s）一路演化到今天的S21（200TH/s），製程從130nm瘋狂內捲到5nm、3nm先進製程。

這時期的挖礦已演變成軍備競賽與傳統金融機構的資本遊戲。

台股受惠族群：晶圓代工與IP設計矽智財，如台積電（2330）、創意（3443）、世芯-KY（3661）。

在台灣的住宅電費結構下，散戶挖礦的黃金窗口只有2017那一年。

2018年開始就是邊際虧損，只有2021年因為全球超級大牛市、幣價暴漲，讓台灣礦工意外迎來一整年的「最後迴光返照」，2022年以太坊轉型後則是完全絕望。

你今天即使有閒錢買一台礦機Antminer S21，先不說它高達80分貝、像果汁機一樣的拆除級噪音根本無法放在家裡；就算你找地方放、24小時不間斷地挖，算下來一天還要倒貼約334元的電費，一年直接虧掉超過12萬元，這還沒算機台本身高達15萬元的成本。

這就是為什麼台灣現在根本沒有任何規模化的礦場，連PTT比特幣板都早就變成純粹的波段操作與總經討論板，再也沒人在分享挖礦教學了。

FPGA的逆襲：挖礦輸了，卻在邊緣AI找到第二春

前面提到FPGA在挖礦戰場上只是過客，效率輸ASIC、靈活性又比不過GPU，看似兩頭不到岸。但FPGA真正的舞台不在資料中心，而在「邊緣裝置」。

什麼是FPGA？為什麼適合邊緣AI？

FPGA（Field-Programmable Gate Array，現場可程式化邏輯閘陣列）的最大特色是「硬體可重新編程」。

它買回來時內部是一片空白的邏輯積木，功能由硬體描述語言決定。

你今天可以把它燒錄成影像處理器；明天韌體更新一下，它就變成感測器融合控制器。這個特性在AI演算法天天在變、模型架構不斷翻新的時代，變成了優勢。

低功耗：如Lattice（萊迪思）的低功耗FPGA可以做到1毫瓦到1瓦的超低功耗，適合電池供電的邊緣裝置。

低延遲：硬體級平行架構不必走CPU/GPU那種序列指令，適合即時感測融合、影像辨識。

可重編程：AI演算法每幾個月就翻新，ASIC開模（Tape-out）動輒耗時兩年且花費數十億，FPGA僅需韌體更新就能跟上，不必重新流片。

典型應用：工業視覺、工廠自動化、車用ADAS感測融合、無人機飛控、智慧安防攝影機與5G小基站邊緣運算。

應用包括：工業視覺、工廠自動化、智慧攝影機、車用ADAS感測融合、無人機飛控、機器人感測、5G小基站邊緣運算等。

全球FPGA三巨頭

除了大家熟知的創意（3443）與智原（3035）之外，台股其實也藏著一檔純度極高的FPGA概念股。

創意專攻「先進製程NRE驗證財」，當Meta、Google等巨頭開發頂級AI晶片時，必須先買下數百顆FPGA進行高難度的「原型驗證」，確認沒Bug後才會砸下幾十億的NRE設計費請創意將其佈線、流片成台積電3奈米實體晶片。

而智原走的是「成熟製程替代財」，利用招牌的「FPGA-Go-ASIC™」服務，近期更整合了Arm Neoverse CSS運作子系統與3D先進封裝，幫工控或伺服器客戶把板子上昂貴耗電的既有FPGA幹掉，整合成一顆便宜省電的聯電ASIC，藉此斬獲長達5到10年細水長流的Turnkey（量產）權利金。

瑞宇（6842，原名一元素），這絕對是台股裡最純正、最指標性的FPGA概念股之一了。

興櫃FPGA純度最高指標：瑞宇（6842，原名一元素）

瑞宇的主要業務是代理全球FPGA龍頭超微（AMD Xilinx）的產品，並幫客戶做國防航太控制、通訊模組，以及晶片設計驗證平台（EDA），產品應用於「通訊、工業、國防、醫療」等領域。

去年在毛利率39.88%、營益率16.89%大幅成長下，EPS大幅成長至3.77元，也讓股價一度爆衝至最高172元，但在2025年前5個月累計營收年減20.17%下，股價如今已跌回80元，跌幅超過五成。

瑞宇旗下的子公司瑞安電資主攻軍工級與太空端應用，以母公司的FPGA核心設計技術為基礎，已成功打入低軌衛星通訊模組，並跨入高難度的「星間通訊酬載（ISL）系統」。

在未來商用太空、國防自主與低軌衛星網聯化的趨勢下，這塊高技術壁壘的利基市場，將成為瑞宇未來走出景氣低谷、最具爆發力的第二成長曲線。

小知識補充：興櫃市場採取的是「半年報模式」。

全年度依法免申報第一季（Q1）與第三季（Q3）財報，一年僅需編製並公布兩次財務報告：上半年半年報（Q2）：統計1~6月底的財報，於每年的8月31日前公布。全年度年報（Q4）：統計1~12月底的財報，於隔年的3月31日前公布。

挖礦產業與AI大戰後落敗！

回到我們開頭的問題「這個市場究竟發生了什麼事？」答案其實已經呼之欲出。

如今的比特幣挖礦生意，正在遭受兩股巨大力量的內外夾殺：內部是每四年一次的剛性減半機制，將區塊獎勵從最初的50BTC一路蠶食到今天的3.125BTC，到了2028年將再砍到1.5625BTC，只剩當年八十分之一不到的微薄獎勵，卻得供養全球高出數萬倍的龐大算力。

外部則是自2024年起全面爆發的AI算力海嘯，將全球的便宜電力、CoWoS先進封裝以及台積電的先進製程產能通通吸乾，在資源排擠效應下，礦工分到的只是越來越貴、越來越少的市場剩菜。

這導致了「礦工投降」事件的發生頻率一次比一次快，整個產業對幣價回檔的耐受期正在急劇縮短。

回顧歷史，2018年比特幣經歷了長達一整年的慘烈熊市，才在年底重摔到3,200美元時引發大規模關機潮；到了2022年，也是在歷經三箭資本與FTX倒閉等一連串連環爆雷、折騰了大半年後，才在15,500美元逼出礦工集體認輸。

然而這一次，比特幣才從去年底的高點回檔僅僅半年，在2026年6月15日剛跌到59,000美元附近，市場竟然在極短時間內就直接觸發了歷史上第11大的難度向下調降。

這種投降速度大幅加快的現象，代表全球礦場的財務槓桿與容錯空間已被擠壓到極限，只要幣價稍有風吹草動，新一輪的礦工投降潮幾乎是瞬間引爆。

這項生存危機，也讓Cipher Mining、IREN（Iris Energy）、Hut 8、Riot Platforms這些美國上市礦工，紛紛把礦場改裝出租給AI/HPC客戶。

從「BTC挖礦公司」到「AI算力包租公」，這個轉型，讓它們不但躲過挖礦衰退的衝擊，更直接搭上AI算力大爆發的順風車，在新時代活得比過去更好。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：AI把礦主變包租公！比特幣崩跌難止，輝達、創意、智原才是真贏家！