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聯電創高還可以買嗎？分析師說分明

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股創高後震盪，晶圓二哥聯電（2303）今年來股價大漲257%，23日一度衝達176元，寫歷史新高價，投資人關心，強漲的聯電還可不可以買？證券分析師認為，聯電有兩大題材傍身，外傳跟英特爾的合作是玩真的，加上漲價題材，看好聯電股價表現，有機會再往上續寫新高。

台股23日以47,795.09點開出，上漲53.58點，盤中走勢劇烈震盪，權王台積電（2330）早盤一度衝達2,535元，創歷史新高，帶動大盤一度衝達48,218.87點，改寫盤中新高，隨後台積電頻頻翻黑回測2,500元關卡，拖累指數急速回落，大盤指數一度下滑至47,163.81點，大跌577.7點，高低點震盪1,055.06點，多空激烈交戰。

聯電ADR周一大漲14.2%，早盤以173元開出，一度衝達漲停176元，寫歷史新高，統計聯電今年來由49.25元一路上漲，至盤中高點已上漲126.75元，漲幅257.36%；聯電今年來持續走高，股價翻了2倍多，不少人關心，創高的聯電還能不能買？

聯電除了成熟製程之外，傳出將與英特爾合作跨足先進製程領域，根據 AI研究公司FundaAI發布的報告指出，聯電正與英特爾合作，採用12奈米與3奈米製程技術生產晶片，相關晶片預計將在英特爾位於美國亞利桑那州的晶圓廠投產。

針對與英特爾合作採用12奈米與3奈米製程技術生產晶片一事，聯電則是在股市觀測站上發出公告表示，「本公司對於媒體之臆測性報導，無法提供評論。有關本公司財務、業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為準」。

證券分析師張陳浩強調，外傳聯電與英特爾合作跨足3奈米先進製程領域是玩真的，聯電準備發行無擔保轉換公司債，推測籌資的目的就是為合作案的資金做準備；另外，聯電還具有漲價的題材加持，看好聯電有機會朝300元挺進。

張陳浩表示，台股23僅是短暫休息，預期這波行情將可望持續到7月中旬，主要是考量6月營收表現應相當亮眼，在營收公布時還有一波漲勢， 但期間走勢相對震盪，可暫時避開大漲一波的族群，選股以整理過的族群為優先，例如ABF、封測等可以留意，另外，晶圓代工股則可以關注聯電及世界（5347）。

英特爾 聯電 台積電

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