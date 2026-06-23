看好電信龍頭！外資調高中華電信目標價至150元
外資最新報告，看好中華電信（2412）維持電信龍頭地位，同時積極佈局智慧資通訊服務（ICT)、搶進AIDC及AI應用商機，加上子公司中華立鼎掛牌，調升中華電信目標價，從原本的130元，調高至150元。
台股今日上沖下洗，中華電信維持平盤價位144.5元。
外資報告指出，中華電信持續穩坐龍頭寶座，營收市佔率達 41%，客戶數市占率為 40%。在 5G 滲透率來到48%。
此外，中華電信ICT 業務營收成長亮眼，其中經常性營收年增 11%。數據中心 (IDC)、雲端及 AIoT 營收分別繳出 29%、43% 與 26% 的年增長。
中華電信也持續推動 AI 策略，聚焦 AI 數據中心 (AIDC) 擴展，佈局 5G 獨立組網 (SA)、擴大 AI 應用服務，並AI 基礎設施（AIDC）變現。
中華電信子公司中華立鼎正式登錄興櫃，專注於光電與影像感測器，可望受惠於先進半導體檢測以及 AIDC 光通訊日益增長的需求。
累計至2026年5月，中華電信合併營收達1,000.1億元，歸屬母公司業主淨利為172.0億元，每股純益2.22元。中華電信累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘皆超越年度財測目標。
中華電信表示，受惠於電信核心業務及資通訊業務雙成長引擎持續發揮效益，加上iPhone手機銷售動能延續，以及子公司受AI市場需求強勁帶動銷貨成長，5月營運表現持續亮麗。當月合併營收較去年同期成長5.4%，營業收入及EBITDA亦雙雙創歷年同期新高，展現穩健的成長動能與經營成果。
在資通訊業務方面，中華電信指出，5月營收達雙位數成長，成為推升整體營收的重要動能。其中，AI伺服器機房建置案陸續完工交付，帶動相關收入持續挹注；同時，依企業客戶需求量身打造的專屬雲端服務表現亮眼，推升IDC及雲端業務營收年成長近30%。此外，財稅系統、醫療資訊系統及數位服務營運再造等大型整合專案持續推展並進入交付階段，進一步挹注資通訊業務成長。
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