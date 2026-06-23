快訊

郵局解定存買0050！他對比結果傻眼：一周漲幅抵7、8年利息

世足賽／保住晉級希望 阿爾及利亞兩關鍵角球2：1逆轉約旦

彭博直擊台灣炒股狂潮…待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」

聽新聞
0:00 / 0:00

看好電信龍頭！外資調高中華電信目標價至150元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
外資調高中華電信目標價至150元，中華電信今日股價維持平盤。手機截圖
外資調高中華電信目標價至150元，中華電信今日股價維持平盤。手機截圖

外資最新報告，看好中華電信（2412）維持電信龍頭地位，同時積極佈局智慧資通訊服務（ICT)、搶進AIDC及AI應用商機，加上子公司中華立鼎掛牌，調升中華電信目標價，從原本的130元，調高至150元。

台股今日上沖下洗，中華電信維持平盤價位144.5元。

外資報告指出，中華電信持續穩坐龍頭寶座，營收市佔率達 41%，客戶數市占率為 40%。在 5G 滲透率來到48%。

此外，中華電信ICT 業務營收成長亮眼，其中經常性營收年增 11%。數據中心 (IDC)、雲端及 AIoT 營收分別繳出 29%、43% 與 26% 的年增長。

中華電信也持續推動 AI 策略，聚焦 AI 數據中心 (AIDC) 擴展，佈局 5G 獨立組網 (SA)、擴大 AI 應用服務，並AI 基礎設施（AIDC）變現。

中華電信子公司中華立鼎正式登錄興櫃，專注於光電與影像感測器，可望受惠於先進半導體檢測以及 AIDC 光通訊日益增長的需求。

累計至2026年5月，中華電信合併營收達1,000.1億元，歸屬母公司業主淨利為172.0億元，每股純益2.22元。中華電信累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘皆超越年度財測目標。

中華電信表示，受惠於電信核心業務及資通訊業務雙成長引擎持續發揮效益，加上iPhone手機銷售動能延續，以及子公司受AI市場需求強勁帶動銷貨成長，5月營運表現持續亮麗。當月合併營收較去年同期成長5.4%，營業收入及EBITDA亦雙雙創歷年同期新高，展現穩健的成長動能與經營成果。

在資通訊業務方面，中華電信指出，5月營收達雙位數成長，成為推升整體營收的重要動能。其中，AI伺服器機房建置案陸續完工交付，帶動相關收入持續挹注；同時，依企業客戶需求量身打造的專屬雲端服務表現亮眼，推升IDC及雲端業務營收年成長近30%。此外，財稅系統、醫療資訊系統及數位服務營運再造等大型整合專案持續推展並進入交付階段，進一步挹注資通訊業務成長。

中華電信

延伸閱讀

中信金股價創高 盤中漲逾4%

鈊象通過配息36元 看好美國市場成長動能

富喬工業股東會／拍板1元股利 看今年下半年動能續強

臻鼎5月 EPS 0.75元 兩業務發威

相關新聞

送1張台積電股票給小孩要繳稅了！律師教學「3步驟」：零股也可以贈與

一張台積電股票給小孩要繳稅了！恭喜你！台積電股價今天收盤站上了2,510大關，如果你要把你名下的一張台積電股票送給孩子，要注意超過了244萬的贈與稅免稅門檻。 一直有很多人問我股票贈與和繼承的問題，到底該怎麼贈與股票？可以像銀行轉帳一樣，手機APP按一按就轉過去嗎？關於股票贈與和繼承的5個觀念分享

聯電創高還可以買嗎？分析師說分明…

台股創高後震盪，晶圓二哥聯電（2303）今年來股價大漲257%，23日一度衝達176元，寫歷史新高價，投資人關心，強漲的聯電還可不可以買？證券分析師認為，聯電有兩大題材傍身，外傳跟英特爾的合作是玩真的，加上漲價題材，看好聯電股價表現，有機會再往上續寫新高。

台股躍過48K拉回 個股漲勢兇拉大技術面乖離

台股連漲六天後23日開高欲挑戰連七漲，但衝高突破4萬8千點到48,218點後就反轉急下，殺盤一波波造成指數頻頻下探支撐；法人表示，從6月11日低點42,006點起算到今日盤中高點的48,218點，八天內的高低點差距6,212點、幅度約14.78%，投資人開始居高思危，賣壓又釋出，以盤中指數跌幅約1%，也未碰觸5日均線支撐，屬正常波動。

美韓巨頭多空唱反調！南亞科一度跌停 記憶體成台股狂震千點重災區

台股23日走勢劇烈震盪，台積電（2330）早盤衝上2,535元創歷史新高，帶動大盤一度飆上48,218.87點、同步改寫盤中新高。不過隨後台積電頻頻翻黑並回測2,500元關卡，拖累指數急速回落，大盤一度重挫逾570點，高低震盪達1,055點，盤面多空激烈交戰。

台股近48K震盪 金融股撐盤 中信金再創高 國泰金也走強

台股23日出現漲多調節賣壓，盤中下跌逾500點，但金融股相對抗跌，中信金盤中一度衝上73.6元，創下新高，漲幅逾3%，兆豐金、國泰金、台新新光金漲幅逾1%，多檔銀行股也走強。

彭博直擊台灣炒股狂潮：待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」

彭博資訊報導，現年26歲、待業的鄭安迪（音譯）靠著借來的資金，持有價值6萬美元（約台幣190萬元）的台灣科技股。他給別人的投資建議是，「隨便買一支股票，反正都會賺」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。