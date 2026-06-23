台股躍過48K拉回 個股漲勢兇拉大技術面乖離

台股連漲六天後23日開高欲挑戰連七漲，但衝高突破4萬8千點到48,218點後就反轉急下，殺盤一波波造成指數頻頻下探支撐；法人表示，從6月11日低點42,006點起算到今日盤中高點的48,218點，八天內的高低點差距6,212點、幅度約14.78%，投資人開始居高思危，賣壓又釋出，以盤中指數跌幅約1%，也未碰觸5日均線支撐，屬正常波動。

投信人士表示，統計這段期間的熱門股高低價格差距，國巨*（2327）由761上漲至1,120元，漲幅47.17%；南亞科（2408）由325元直衝505元、漲幅55.3%；聯電（2303）從116元噴向176元，漲幅51.7%；景碩（3189）由504元上漲796元，漲幅57.9%；友達（2409）從22.2元衝到33元，漲幅48.6%。已可看出盤勢累積賣壓不輕，當資金由熱門族群撤離，卻未轉至興起另一波多頭潛力標的，盤勢不可避免面臨拉回壓力。

已公開預估台股今年指數的機構法人，普遍認為可望落在在50,000至53,000點，但上半年還未結束，指數已衝到48,000點。投信人士表示，大盤急漲就容易引發獲利賣壓，但因為熱門族群集中在產業前景看好標的，這些標的手握訂單也非無稽之談，所以，股價拉回可使技術面乖離修正、籌碼再次沈澱，對後續攀升力道並非壞事，只不過當指數站上4萬點，1%跌幅就會有800點，投資人還未習慣看漲跌幅而是以指數點數絕對值認定盤勢走向，以致下跌4、5百點就有點擔心盤勢反轉。

投信人士表示，台股還是以AI供應鏈為主軸，目前盤面則是其外溢效應推動相關族群上漲，投資人介入還是宜選對標的操作，留意短線波動幅度對技術面造成的壓力。