美韓巨頭多空唱反調！南亞科一度跌停 記憶體成台股狂震千點重災區
台股23日走勢劇烈震盪，台積電（2330）早盤衝上2,535元創歷史新高，帶動大盤一度飆上48,218.87點、同步改寫盤中新高。不過隨後台積電頻頻翻黑並回測2,500元關卡，拖累指數急速回落，大盤一度重挫逾570點，高低震盪達1,055點，盤面多空激烈交戰。
其中，記憶體族群在南亞科（2408）觸及跌停領跌下全面承壓，成為盤面主要調節重心，除商丞（8277）盤中一度逆勢亮燈漲停外，其餘個股普遍走弱。
國際市場部分，美光（Micron）日前宣布與AI新創公司Anthropic簽署記憶體與儲存產品供應協議，並參與其最新一輪策略性投資，利多激勵22日股價大漲6.8%，收在1,211.38美元。然而，美光動能未能延伸至亞洲市場。韓股23日盤中重挫4.7%，一度觸發熔斷機制，記憶體晶片龍頭三星電子與SK海力士盤中跌幅一度雙雙超過5%，顯示市場對半導體高檔評價面出現修正擔憂，拖累區域科技股投資情緒。
受國際市場利空干擾及美光即將公布財報的觀望氛圍影響，台股記憶體族群今日全面承壓。指標股南亞科盤中一度重挫跌停、下探至454.5元，旺宏（2337）跌幅超過8%，華邦電（2344）跌近6%，群聯（8299）、威剛（3260）等跌逾5%，力成（6239）、力積電（6770）、晶豪科（3006）及鈺創（5351）等亦同步走弱，族群呈現高檔拉回走勢。
從籌碼面觀察，法人操作呈現明顯分歧。外資22日雖回補南亞科9,625張，並分別買超力積電27,409張與旺宏13,872張，卻對華邦電大舉調節103,087張；相反地，投信則反向加碼華邦電47,711張，位居投信買超第一大。法人多空步調不一，進一步放大族群個股的波動幅度。
在美光重要財務報告與產業展望揭曉前，記憶體族群短線仍將維持高震盪格局。
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