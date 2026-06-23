美韓巨頭多空唱反調！南亞科一度跌停 記憶體成台股狂震千點重災區

一張台積電股票給小孩要繳稅了！恭喜你！台積電股價今天收盤站上了2,510大關，如果你要把你名下的一張台積電股票送給孩子，要注意超過了244萬的贈與稅免稅門檻。 一直有很多人問我股票贈與和繼承的問題，到底該怎麼贈與股票？可以像銀行轉帳一樣，手機APP按一按就轉過去嗎？關於股票贈與和繼承的5個觀念分享

2026-06-23 09:29