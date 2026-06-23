快訊

郵局解定存買0050！他對比結果傻眼：一周漲幅抵7、8年利息

世足賽／保住晉級希望 阿爾及利亞兩關鍵角球2：1逆轉約旦

彭博直擊台灣炒股狂潮…待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣借錢買股暴增160%！6月違約破20億元 彭博警告風險

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣地標台北101。法新社
台灣地標台北101。法新社

彭博報導，AI與台積電概念推升台股過去一年大漲逾100%，也引爆台灣散戶「害怕錯過機會」的追股情緒。過去12個月，台灣投資人向券商借錢買股的金額暴增160%，許多人不只拿自有資金投資，還透過貸款或融資加碼押注股市。市場人士警告，一旦AI動能降溫，台灣恐面臨股市急跌與槓桿反噬風險，成為全球AI泡沫快速膨脹的代表案例。

近幾個月來，AI帶動全球股市狂飆，南韓、中國大陸、美國都出現追捧熱潮，但彭博形容，身為AI晶片重鎮的台灣，氣氛最為狂熱。青少年搶開證券戶，交易量暴增一度擠垮券商網站；台股過去一年漲逾100%，短短數周內超越英國、加拿大和印度，成為全球第五大股市。

支撐這波多頭信心的關鍵，正是台積電與其背後龐大的台灣科技供應鏈。看多投資人指出，台積電在全球先進晶片製造占有主導地位，相關供應鏈生產全球約90%的最先進晶片，是智慧型手機、筆電、機器人，以及全球AI資料中心建置不可或缺的核心零組件。

這股狂熱也反映在散戶心態上。彭博訪問一名26歲、目前待業的台灣散戶鄭安迪（Andy Cheng，譯音），他靠著部分借款，持有價值6萬美元的台灣科技股，並直言：「隨便買哪一檔股票都會賺錢。」報導也引述台灣投資網紅巴逆逆表示，她自己多年來一直拒絕借錢投資，但看著股市天天上漲、朋友獲利比自己更多，最後仍在5月貸款新台幣500萬元投入股市。她說：「FOMO真的抓住我了。」

FOMO是fear of missing out縮寫，意思是害怕錯過機會。對許多投資人而言，這波台股漲勢已不只是判斷企業獲利與產業前景，更像是一場「怕不上車就來不及」的群體情緒。

這波漲勢不只靠自有資金推動，還有大量低利貸款助燃。報導引述知情人士透露，許多券商特定貸款額度已觸及內部上限，只能要求投資人提高擔保品，並調升利率；一些被券商拒絕的投資人，則轉向銀行借錢，或解約金融商品，把更多現金投入股市。

彭博引述中央大學經濟系教授吳大任指出，台灣股市顯然過熱，一旦股市突然重挫，許多把股票視為好賺錢工具的年輕投資人，恐怕會承受「毀滅性損失」。

更令市場警惕的是，台灣這波投機熱潮，正逼近2000年網路股泡沫破裂前的白熱程度。

過去12個月，台灣投資人向券商借錢買股的金額暴增160%，目前總額已接近2000年股市崩盤前的歷史高點；換句話說，不只借錢買股的人越來越多，增加速度還比當年網路泡沫破裂前更快。

這波160%的增幅，不只高於網路泡沫破裂前最後一年約50%的增幅，也超過南韓近期AI股熱潮下94%的增幅，顯示台灣散戶借錢投入股市的速度格外驚人。

投資人借錢買股需求太旺，也讓券商本身開始大舉籌錢，以支應放款需求。彭博彙整資料顯示，台灣券商今年已發行近12億美元債券，是2025年全年籌資金額的7倍以上；部分券商甚至轉向聯貸市場等較不常見的籌資管道，今年相關交易速度也創下空前紀錄。

即使台股仍持續走高，風險跡象已開始浮現。因股票交易引發的投資人違約金額，6月已增加逾1倍，超過新台幣20億元，創下2019年開始公布資料以來最高單月紀錄。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）警告，若AI動能消退，衝擊不會只停留在股市。券商可能承壓，家庭消費可能下降，台灣也恐怕因出口放緩而拖累經濟成長。

不過，對多數台灣投資人來說，這些風險目前仍顯得遙遠。多數銀行與券商分析師仍預期，台股未來幾個月還會續漲；其中高盛近期也給予台股「買進」建議。

彭博 風險 券商

延伸閱讀

彭博直擊台灣炒股狂潮…待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」

陽光行動／四貸同堂…買股潮 泡沫風險賭身家

陽光行動／台股亂象…投資人開槓桿 無視斷頭危機

破除「別借錢買股」迷思？年輕人信貸重壓ETF 網曝穩定賺錢關鍵

相關新聞

送1張台積電股票給小孩要繳稅了！律師教學「3步驟」：零股也可以贈與

一張台積電股票給小孩要繳稅了！恭喜你！台積電股價今天收盤站上了2,510大關，如果你要把你名下的一張台積電股票送給孩子，要注意超過了244萬的贈與稅免稅門檻。 一直有很多人問我股票贈與和繼承的問題，到底該怎麼贈與股票？可以像銀行轉帳一樣，手機APP按一按就轉過去嗎？關於股票贈與和繼承的5個觀念分享

聯電創高還可以買嗎？分析師說分明…

台股創高後震盪，晶圓二哥聯電（2303）今年來股價大漲257%，23日一度衝達176元，寫歷史新高價，投資人關心，強漲的聯電還可不可以買？證券分析師認為，聯電有兩大題材傍身，外傳跟英特爾的合作是玩真的，加上漲價題材，看好聯電股價表現，有機會再往上續寫新高。

台股躍過48K拉回 個股漲勢兇拉大技術面乖離

台股連漲六天後23日開高欲挑戰連七漲，但衝高突破4萬8千點到48,218點後就反轉急下，殺盤一波波造成指數頻頻下探支撐；法人表示，從6月11日低點42,006點起算到今日盤中高點的48,218點，八天內的高低點差距6,212點、幅度約14.78%，投資人開始居高思危，賣壓又釋出，以盤中指數跌幅約1%，也未碰觸5日均線支撐，屬正常波動。

美韓巨頭多空唱反調！南亞科一度跌停 記憶體成台股狂震千點重災區

台股23日走勢劇烈震盪，台積電（2330）早盤衝上2,535元創歷史新高，帶動大盤一度飆上48,218.87點、同步改寫盤中新高。不過隨後台積電頻頻翻黑並回測2,500元關卡，拖累指數急速回落，大盤一度重挫逾570點，高低震盪達1,055點，盤面多空激烈交戰。

台股近48K震盪 金融股撐盤 中信金再創高 國泰金也走強

台股23日出現漲多調節賣壓，盤中下跌逾500點，但金融股相對抗跌，中信金盤中一度衝上73.6元，創下新高，漲幅逾3%，兆豐金、國泰金、台新新光金漲幅逾1%，多檔銀行股也走強。

彭博直擊台灣炒股狂潮：待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」

彭博資訊報導，現年26歲、待業的鄭安迪（音譯）靠著借來的資金，持有價值6萬美元（約台幣190萬元）的台灣科技股。他給別人的投資建議是，「隨便買一支股票，反正都會賺」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。