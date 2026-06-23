台股近48K震盪 金融股撐盤 中信金再創高 國泰金也走強

台股23日出現漲多調節賣壓，盤中下跌逾500點，但金融股相對抗跌，中信金盤中一度衝上73.6元，創下新高，漲幅逾3%，兆豐金、國泰金、台新新光金漲幅逾1%，多檔銀行股也走強。

金融股休息一天後，今日在台股下跌修正之際，又重啟漲勢，其中以中信金漲勢最強，上漲逾3%。除了金控股上漲外，銀行股也同步上漲，安泰銀盤中漲約2%，遠東銀、彰銀、台中銀上漲逾1%。

國泰投信研究處副總經理閻志強指出，這波金融股集體走強，有「避險行情」與「除息行情」兩個因素，法人為了降低投資組合波動度，將資金配置於相對低波動、評價面合理的金融股；其次，即將進入除息高峰期，金融股穩定的配息特性與過往填息表現也吸引市場資金流入。

而壽險金控股價持續上漲，閻志強分析，今年以來全球股市表現強勁，壽險資產配置中持有大量股票，今年FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）項下股票已實現資本利得和未實現評價利益皆大幅回升，帶動壽險型金控的淨值與獲利同步飆升。

法人表示，在資本市場展望正向下，有助財富管理及資本利得表現，企業端成長也帶動融資需求，因此維持金融產業的「正向樂觀」的看法，普遍偏好包括：凱基金、中信金、第一金、富邦金、國泰金、台新新光金、永豐金。

法人指出，壽險金控富邦金控、國泰金控及台新新光金控，今年預估調整後獲利與配息能力，可望持續受惠於股票已實現及未實現損益回升；中信金控則受惠淨利差擴大及高現金股利殖利率題材，永豐金控則看好淨利差提升、證券業務表現及併購效益挹注，帶動今年獲利與配息成長。