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彭博直擊台灣炒股狂潮…待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」

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彭博直擊台灣炒股狂潮…待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台股AI熱潮席捲全台，誰多投資人借錢進場，市場瀰漫「隨便買都會賺」的樂觀情緒。示意圖
台股AI熱潮席捲全台，誰多投資人借錢進場，市場瀰漫「隨便買都會賺」的樂觀情緒。示意圖

彭博資訊報導，現年26歲、待業的鄭安迪（音譯）靠著借來的資金，持有價值6萬美元（約台幣190萬元）的台灣科技股。他給別人的投資建議是，「隨便買一支股票，反正都會賺」。

近幾個月，AI狂熱席捲全球多個股市，包括南韓、中國與美國，但最熱血沸騰的地方或許是台灣：青少年群起開設證券戶；交易量暴增導致券商網站當機；台股過去一年漲幅超過100%，短短數周內超越英國、加拿大與印度，躍居全球第五大股市。

在這波榮景中，有很多人和鄭安迪一樣，靠超低利率借入資金買股。知情人士說，許多券商的融資額度已達內部上限，會要求客戶增加擔保品並調升利率。部分被券商拒絕的投資人往往轉向銀行申貸，或解約理財商品以騰出現金投入股市。

借貸熱潮之猛烈、影響範圍之廣，甚至影響央行近日的公債標售。6月3日的一場公債標售出現買盤不足、未能全數售出的情況，這是史上首次發生。

這樣的狂熱，讓看空者憂心，他們視台灣為全球AI泡沫迅速膨脹的最佳樣本。

中央大學經濟系教授吳大任表示，台股明顯過熱。他擔心一旦市場劇烈修正，將對那些把股票視為快速致富工具的年輕投資人造成「毀滅性打擊」。

但鄭安迪對此嗤之以鼻說：「這不是泡沫」。他當時正和朋友在黃仁勳光顧過的台北熱炒店「品鱻海鮮」聚餐。當天台股重挫，指數下跌3.5%，但店內氣氛依舊熱烈，別桌客人也大談AI、股市，以及是否該逢低加碼。

在鄭安迪這桌，因為他有會計背景，話題轉到股市時，大家都聽他講。他聲稱自己研究過1990年代網路泡沫如何崩潰，深信這一波行情截然不同，「這次有基本面支撐」。

這是台北多頭投資人常掛在嘴邊的話。最常提到的理由就是台積電以及背後龐大的供應鏈。這些企業合計生產全球約90%的最先進晶片，而這些晶片是智慧手機、筆電、機器人，以及AI資料中心不可或缺的核心元件。

當然，如果AI基礎建設投資突然放緩，那麼晶片需求也可能跟著降溫。

此外，當前席捲台灣的投機狂熱，已逐漸逼近網路泡沫時代的高峰。過去12個月，投資人向券商借貸買股的融資餘額暴增160%，逼近2000年崩盤前的高點。相比之下，網路泡沫最後一年融資餘額的成長幅度只有50%。甚至連南韓也比不上。南韓同期融資餘額增加94%。

對許多台灣人來說，這是他們人生第一次借貸投資。

經營社群帳號Banini的39歲網紅洪小姐就是其中之一。多年來她一直拒絕負債以擴張報酬，但眼看股市天天創高、朋友獲利遠遠超過自己，在5月貸款500萬台幣買股。她坦言，自己終究還是敗給了「害怕錯過」（FOMO）的心理

台股仍持續上漲，但警訊已悄然浮現。例如因股票交易衍生的違約金額，6月已超過20億新台幣，是2019年有統計以來最高單月紀錄，也是前月的兩倍以上。

經濟學家吳大任認為，當局必須採取具體措施抑制狂熱，避免日後崩盤。「台灣政府應該進場降溫。」

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero表示，如果AI動能消退，衝擊不會只停留在股市，券商將承受壓力，家庭消費可能縮減，出口與經濟成長也會受創。

不過至少目前，對多數人來說，這仍是遙遠的顧慮。絕大多數銀行與券商分析師預測台股未來幾個月持續看漲，高盛近期更給予「買進」的評等。

在鄭安迪發表「所有股票都會漲」的預測後，他就讀法律系的25歲陳姓好友表示，即使台股連跌一個月，也無法動搖他的信心：「基本面太強了，根本不用擔心。」

彭博 台股

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