大摩：上修陸 AI 晶片市場規模 上調寒武紀、中芯國際目標價

美國加大對中國大陸晶片出口限制力道，帶動AI晶片國產替代需求升溫。摩根士丹利（大摩）最新報告上調2030年中國AI晶片市場規模預估至910億美元，並按讚寒武紀、中芯國際等供應鏈，中國大陸本土AI供應鏈發展值得留意。

美國最近對中國的海外子公司實施更嚴格的晶片出口限制。大摩預期將為中國AI GPU帶來新的潛在市場規模（TAM），加速本土替代需求升溫，因此將2030年中國AI晶片市場規模預估由原先的670億美元，上調至910億美元，增幅達36%，並預估2025年至2030年間的年複合成長率（CAGR）可達23%。

根據大摩近期在中國大陸的實地調查，大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，儘管算力產能持續擴張，各大雲端服務供應商（CSP）仍面臨算力不足問題，同時供應鏈資格認證進程也明顯加快。

詹家鴻認為，2026年可能將是本土供應商正式打入CSP採購體系的關鍵一年，未來競爭焦點將逐步轉向生態系成熟度、軟體優化、大型集群部署能力等。

供應端方面，能否取得先進晶圓代工產能，仍是核心競爭優勢。其中，取得美國商務部工業與安全局（BIS）商品分類自動追蹤系統（CCATS）認證的業者，可持續採用台積電製造服務，通常在成本與能效表現上具備優勢，例如天數智芯已導入7奈米與6奈米製程。

與此同時，本土先進製程產能也持續提升，根據業界法人預計，除中芯南方之外，2027至2028將出現更穩定的本土供應鏈，從而支持本土AI基礎設施獲得更廣泛的採用。

相關受惠股方面，大摩指出，受惠中國雲端服務供應商（CSP）需求強勁成長，持續看好寒武紀、天數智芯後市表現，雙雙維持「優於大盤」評等，目標價分別由人民幣1,342.28升至1,528元、由港元600升至688元。

此外，大摩給予中芯國際維持「優於大盤」、華虹維持「中立」評等，兩者被視為有望推動中國AI供應鏈本土化的關鍵廠商。

值得注意的是，在中國加速推動半導體本土化的趨勢下，大摩也對中國半導體設備族群維持正向看法，看好北方華創、中微公司、盛美半導體的市場定位，也看好ASMPT在中國先進封裝發展中將成為關鍵推動者的角色。