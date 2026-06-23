台股震盪908點洗盤！53千金僅「這2檔」飆漲停 探針卡三雄隨之走強

台股23日多空交戰激烈，盤中劇烈震盪逾900點，千金軍團也難敵賣壓跌多漲少，不過卻竄出兩檔強勢指標。其中，創新服務（7828）、雍智科技（6683）雙雙亮燈漲停，創新服務更刷新歷史新高2,240元，並帶動探針卡族群同步走強。

在大盤受台積電（2330）盤中翻黑影響、指數高檔急速拉回之際，資金轉向AI高階測試與半導體設備供應鏈避險，帶動相關個股逆勢吸金。創新服務受惠AI與HPC需求持續擴張，高階探針卡與銅柱模組需求升溫，同時半導體自動化設備相關業務也受惠晶圓代工廠積極擴充先進封裝產能，長線成長動能持續升溫，早盤直接跳空漲停鎖死，成為今日千金族群中最強指標。

另，雍智科技同步亮燈，受惠AI、ASIC、HPC及網通相關測試介面訂單持續湧入，加上法人看好AI晶圓探針卡需求放大，帶動營運動能明確轉強。公司日前於股東會指出，正積極切入AI高階測試市場，ASIC新專案進展順利，預計下半年開始貢獻營收，明年進一步放量，整體產能規劃將年增至少50%，以因應客戶強勁需求。

雍智產品結構也同步優化，前段晶圓測試用探針卡比重預期將提升至約50%，帶動高毛利產品占比提升，進一步強化獲利體質。市場並傳出，雍智有望透過聯發科（2454）切入Google TPU供應鏈，取得CP（晶圓測試）與FT（最終測試）相關測試板卡訂單，同時亦已出貨矽光子相關探針卡至美系大廠，布局高速運算與光通訊新應用。

在兩大千金股點火下，探針卡三雄也逆勢走強。旺矽（6223）、精測（6510）盤中一度雙漲逾5%，穎崴（6515）亦轉強翻紅。

法人指出，隨AI晶片朝向更高算力與更複雜封裝架構發展，測試時間與精度需求同步提升，高階探針卡與測試介面價值持續墊高，相關族群有望延續輪動熱度，成為盤面資金關注焦點。