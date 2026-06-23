台股開高後出現賣壓 盤中首見48K 法人：台股五萬點劇本照走

美股四大指數昨（22）日漲跌互見，那斯達克指數下跌1.3%較重，費半指數上漲2.0%漲幅最高。台股23日開高後出現賣壓，盤中最高上漲477點至48,218點，再刷新盤中歷史新高紀錄，且首見48K。不過賣壓出籠後，一度下殺430點至47,310點。台積電（2330）盤中最高上漲25元至2,535元，同樣再刷盤中股價歷史新高價位。

法人指出，端午連假前市場還在擔心聯準會放鷹、中東局勢反覆、連假期間國際盤變數，但結果一開盤多方完全不演了，台股開高後一路往上推，這種走法代表市場不是在反彈，而是在重新定價主升段。台積電更是昨日最清楚的答案，這就是一直講的大軍未動糧草先行，只要台積電站出來，指數就沒有空方可以抵抗的空間；更重要的是，這次半導體、AI硬體、PCB、封測與高價電子股同步發動，代表資金不是只抱一檔權值股避險，而是全面回到成長股與高本益比資產，這才是真正的多頭行情。

法人指出表示，市場現在的解讀很明確，聯準會主席華許的鷹派只是必要表態，是為了建立聯準會獨立性與抗通膨形象，不是為了終結股市多頭，空方本來期待連假後補跌，結果變成全面補漲。台股月底五萬點不變，昨日不是終點，而是往五萬點路上的確認訊號，接下來只要台積電維持強勢、AI與半導體擴散不斷，48,000點只是中途站，真正的壓力會在五萬點前才開始有心理拉扯，但趨勢已經很清楚。