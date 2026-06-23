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MLCC來到超級循環 外資：台股看好這一檔

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系大行評多層陶瓷電容器（MLCC）產業來到超級循環（Super Cycle)，在日台韓裡看好Murata、國巨*（2327）、Semco。

券商觀察AI驅動的MLCC需求將於2025至2030年間成長超過四，整體產能每年僅成長10%-15%。所以這次周期循環較2017-18具更強結構性，因背後有長期AI需求支撐。

券商也認為，MLCC產業現況就像兩年前的DDR4 DRAM市場，因供給限制，進而引發結構性漲價。且新建MLCC產能從投資到量產約需二年，設備多為自製，因此難以快速提升效率。

券商表示，現在關鍵問題是不再只觀察供給是否會吃緊，而是供給受限會持續多久。

美系大行最新通路訪查顯示，2026年下上半年價格上漲動能更強。預估漲direct-customer 到30-40%，高於先前預估的10%-20%。因此，上修國巨MLCC整體ASP將於今年上漲30%、2027年上漲67%；高於先前預估的10%與61%。

除了MLCC外，外資也預期包括晶片電阻在內的其他產品類別也將於今年下半年漲價。上修2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）至20.6/35.1/48元，以後年32xPE評價，同步升目標。重申正向。

國巨 外資

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