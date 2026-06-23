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2家 IC 設計股 盤中逆勢漲停
台股在早盤開高走低回檔修正，不過IC設計類股包括雅特力（6907）與九暘（8040）反倒逆勢走高，甚至於盤中攻上漲停價位。
智原（3035）旗下微控制器（MCU）廠雅特力主攻32位元MCU產品，先前公布首季淨利季增近九成，每股純益1.16元，累計前五月合併營收為12.47億元，年增84.1%。展望後市，法人看好，雅特力本季業績將持續成長高十位數百分比，毛利率維持穩健。
雅特力表示，首季呈現穩健成長態勢，並非仰賴單一產品或客戶，而是來自多元產品線與市場策略同步發酵，成長動能主要來自兩大方向，首先是既有客戶與應用持續深化，多項既有客戶的新產品已陸續進入量產階段；其次是在新客群與新應用方面，策略性切入多個新興領域，初期出貨量已顯著放大。
另外，九暘累計前五月合併營收為3.54億元，年增29.2%，首季每股純益為0.13元，單季轉虧為盈。
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