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台股48K 大關盤中得而復失！賣壓湧現引震盪

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股。圖／聯合報系資料照片 杜建重
台股。圖／聯合報系資料照片 杜建重

貨幣政策觀望中東情勢餘波，全球股市小漲，美國科技持續吸睛；截至上午10點整，值得注意的是，台股23日早盤上衝且突破48,000大關、最高達48,218點，隨後獲利了結賣壓出籠，一度由紅翻黑至47,500點附近震盪，最低暫達47,310點；台積電（2330）續創新高，盤中最高達2,535元。

安聯投信表示，美國與伊朗停火協議有所進展，國際油價回檔緩解通膨壓力，投資風險偏好回升，加上日本央行如預期升息一碼，政策不確定性降低。美國科技類股走強，也帶動AI及半導體相關族群表現強勁。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，就大方向來看，儘管近期台股市場氣氛變化快速，但產業狀況和中長線趨勢並未出現變化，展望後市依然有布局機會。觀察重點應回到基本面與企業數字本身，原因在於許多個股下跌並非基本面轉弱，而是市場情緒波動影響，拉回反而提供布局機會。

國際情勢方面，安聯美國科技領航主動式ETF經理人洪華珍表示，近期美股挾諸多題材，交投熱絡，成為全市場的矚目焦點。包括：美股超級財報周、輝達股東大會登場，以及AI雲算力納入那斯達克100指數等題材。

與此同時，近期美國也將釋出5月 PCE 物價指數、第1季 GDP 終值、5月耐久財訂單、5月個人支出與所得、初領失業救濟人數等經濟數據。其中PCE（個人消費支出平減指數）更是美國聯準會高度關注的通膨指標，因此備受矚目。

事實上，回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年6月11日至6月17日止近一周，市場目光重回美國強韌經濟與科技類股，加上美史上最大規模IPO啟動以及隨之而來的美股超級財報周，美股基金淨流入力道增至1191.89億美元，成為吸睛王。

台股 美股 日本央行

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