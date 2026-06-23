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陸股轉向業績驅動行情 外資回流助攻中長多走勢

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

陸股行情持續升溫，市場焦點正由政策刺激帶動的估值修復，逐步轉向企業獲利支撐的基本面行情。法人指出，中國高階製造出口韌性強勁，加上內需政策轉向「反內卷」、外資持續回流，在低估值優勢帶動下，陸股中長線表現仍具想像空間。

台新MSCI中國ETF（00703）研究團隊表示，陸股正從2024~2025年政策刺激帶動的「估值修復行情」，逐步走向2026年的「業績驅動行情」，漲升力道更具底氣。

就經濟表現分析，儘管面臨國際貿易摩擦與關稅的隱憂，中國外需與出口強勁，中國高階製造業的出口韌性依然是經濟的硬支撐，分析師估計中國2026年GDP成長率落在4.8% ~ 5.0%區間，在全球主要經濟體表現不差。

在政策方面，中國內需政策轉向，官方政策重心正從單純的補貼轉向「反內卷」與促進產業有序競爭，有助於提升上市企業的毛利率與定價權。

台新MSCI中國ETF（00703）研究團隊指出，外資持續回流陸股，全球主要央行進入降息週期，對比估值高的美日股等市場，陸股具備顯著的估值折價優勢，國際金融協會與共同基金數據顯示，外資正穩步提升「超配（Overweight）」中國資產的比例，有利陸股的中長多行情。

操作上，台新MSCI中國ETF（00703）研究團隊建議投資人可挑選追踪MSCI中國指數的相關中國ETF，指數成份股包括香港國企股、美股掛牌中企(ADR)和具滬港通或深港通資格的A股，適合投資人建立長期核心配置，藉此完整參與中國市場的成長與變化。

陸股

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