台積電2,535元再創天價！聯電爆量觸漲停 台股早盤再刷新高挺進48K

美股昨夜漲跌互見，但費城半導體指數續漲2.04%、再創歷史新高，台股ADR同步走強，為台股續攻高檔注入動能。受此激勵，7月台指期23日開盤續漲222點、至48,650點，集中市場指數隨後開高53.58點、報47,795.09點。在台積電（2330）開平走高、再寫天價2,535元，以及聯發科（2454）大漲逾5%、聯電（2303）爆量觸及漲停帶動下，大盤漲點一度擴大至約477點、觸及48,218.87點，再度改寫盤中新高紀錄。聯電、友達（2409）及力積電（6770）交投火熱。

美股周一漲跌參半，道指小漲0.29%，標普500與那指分別下跌0.37%、1.33%，大型科技股漲多拉回，拖累市場氣氛。不過，在美伊和談傳出進展、美國放寬部分伊朗石油制裁帶動油價回落下，半導體族群逆勢走強，費半指數大漲2.04%並續創歷史新高，美光、英特爾領軍上攻。台股ADR同步強勢表態，台積電ADR上漲1.2%、日月光（3711）ADR勁揚7.54%、聯電ADR更飆升14.2%，帶動台指期夜盤續漲455點，為台股今日續挑戰新高增添動能，市場並聚焦美光財報、美伊談判及本週美國通膨數據變化。

盤面上，五大權值股僅台積電開平盤2,510元，其餘開高。其中，台達電（2308）開2,170元、鴻海（2317）開270元、聯發科開4,720元、日月光投控開679元。

類股方面，塑膠、生醫、半導體、數位雲端等漲幅居前，玻陶、造紙、電器電纜、資訊服務等相對疲弱。

回顧台股22日表現，集中市場指數大漲1,276.31點、收47,741.51點，創盤中與收盤雙新高，成交值達1.44兆元。三大法人買超100.43億元，包括外資買超684.58億元、投信賣超105.18億元、自營商買超121.04億元。

法人指出，台股技術面維持強勢，KD、RSI續揚，MACD翻紅，多頭格局未變。隨油價回落、AI基建需求升溫，本週市場聚焦美光財報與輝達股東會，相關題材有望支撐大盤續創高；惟指數季乖離已擴大至18%，短線震盪風險升高，操作宜聚焦AI、先進封裝、高速傳輸、PCB及高殖利率族群，並保留資金彈性。