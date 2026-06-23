送1張台積電股票給小孩要繳稅了！律師教學「3步驟」：零股也可以贈與

一張台積電股票給小孩要繳稅了！恭喜你！台積電股價今天收盤站上了2,510大關，如果你要把你名下的一張台積電股票送給孩子，要注意超過了244萬的贈與稅免稅門檻。

一直有很多人問我股票贈與和繼承的問題，到底該怎麼贈與股票？可以像銀行轉帳一樣，手機APP按一按就轉過去嗎？關於股票贈與和繼承的5個觀念分享給你：

1.股票贈與過戶的三步驟

要把股票轉移到別人的戶頭當作贈與，需要經過一定的法律與行政手續，就跟把房子過戶給孩子一樣，需要一定的流程。

第一步：首先要向「券商」申請列印「持股證明」，向國稅局證明你確實持有這張股票。 第二步：帶著持股證明到國稅局 申報贈與，每人每年的贈與免稅額是 244萬，如果像今天贈與一張台積電，價值超過了244萬，超過的部分就需要課徵10%的贈與稅，如果今年度還有其他贈與，會加起來累計，累計的金額會有相對應的稅率。 繳完稅或確認免稅後，國稅局會核發「完稅證明書」或「免稅證明書」，這一個流程也可能需要一些時間。 第三步：拿到國稅局核發的「完稅證明書」或「免稅證明書」後，再帶著相關的證件資料，回到券商辦理，券商才會幫你把股票過戶給受贈與人 。

2. 送一整張台積電會超過免稅額 那如果我不想繳稅 或想少繳點稅 該怎麼做？

其實也沒有一定要「送一張」，零股也是可以贈與的，所以也沒有一定要一次贈與一張台積電，只要贈與股數的當日價值沒有超過244萬，也不用繳贈與稅。

不論是現金還是股票，善用244萬免稅額度「分年度贈與」、「父母分別贈與」，永遠是最好的方法，孩子結婚的那一年，還可再多贈與100萬。

高賣、贈與現金、等到未來股市回檔時，再用孩子的帳戶在低點買回這檔股票，可能可以同時省到稅又賺到價差，不過也有可能一買掉，股價就不回頭了。

3. 股票贈與給孩子 就代表這張股票就是他的了！

只要他擁有行為能力，他是可以自己處分掉股票的，這時候善用「附負擔的贈與契約」，白紙黑字寫清楚，股票不能賣，或是必須履行支付父母生活費、照顧父母或家務的約定，這樣如果孩子沒有履行贈與契約，父母就有權利撤銷贈與，把「股票」拿回來。

4. 贈與股票這麼麻煩 把股票留下來當作「遺產」讓孩子繼承好嗎？

如果是菜市場派的投資人、買了一籃子上百隻的股票，孩子未來孩子辦理遺產稅申報和過戶時，必須一間一間去跑流程、查明細、辦過戶，所以，股票還被稱作最麻煩的遺產。

不過賺錢就不麻煩！好好培養財商、學習投資集中優質標的，汰弱留強，也可以讓未來孩子在繼承時可以省點麻煩。

5. 我認為「信託股票」是未來的趨勢

只要在生前把優質股票放入信託交由銀行管理，就能用機制防護人性，既能設定條件防止孩子揮霍，又能省去未來繁雜的遺產過戶手續，不論是他益信託或是自益信託，只要妥善運用，就能把安穩的財富與真正的平安，留給最愛的人！

股市在漲，我們的「財商」也要跟著漲！

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