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費半收紅台積電ADR漲逾1% 投顧：台股挑戰48000點

中央社／ 台北23日電

台股22日在台積電領軍下大漲1276.31點，站上47000點大關；而美股受多空消息交雜，主要指數22日漲跌互見，但費城半導體指數收漲2.04%，台積電ADR上漲1.2%。投顧表示，短線須觀察美伊談判進展、美股表現及外資動向，台股指數有機會挑戰48000點關卡。

投顧也指出，本週市場焦點包括美國5月個人消費支出物價指數（PCE）等經濟數據，以及美光財報表現，相關數據與企業展望將是觀察景氣及資本市場動向的重要指標。

美國與伊朗和平談判有所進展為投資人帶來利多消息，但大型科技股走弱，加上美國公債殖利率攀升，使美股主要指數收盤漲跌互見。道瓊工業指數揚升148.01點或0.29%，收51712.71點；標準普爾500指數下跌27.79點或0.37%，收7472.79點；那斯達克指數下挫351.33點或1.32%，收26166.60點；費城半導體指數勁揚292.94點或2.04%，收14634.72點。

台積電22日股價開高走高，終場大漲100元或4.15%，收在2510元，首度衝破2500元大關，再創歷史新天價，並率領台股寫下多項新高紀錄。

台股集中市場指數22日盤中最多上漲1405.99點，終場上漲1276.31點，分創台股史上第9大盤中漲點及第8大收盤漲點。終場指數以47741.51點作收，首度站上47000點大關，續創歷史新高。

台指期22日收盤大漲1661點或3.55%，收48413點，搶先一步站上48000點大關，同步改寫新高；另外，上櫃指數上漲6.44點或1.44%，收453.50點，同創新高。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資22日買超新台幣684.57億元，連2買，為史上第9大外資單日買超金額。自營商也買超121.04億元，投信則站在賣方，賣超96.64億元。

台積電ADR 台積電 費城半導體

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