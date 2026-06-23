台積電目標價 麥格理喊3,380 未來三年展望將非常正面

台積電（2330）將於7月中旬舉行法說，外資券商搶先吹響調高目標價號角。繼港商Aletheia給予台積電3,500元目標價後，麥格理證券釋出最新看法，對台積電未來三年的展望暢旺依然非常正面，在獲利前景優於預期下，將目標價大升至3,380元，居法人圈第二高，評等維持「優於大盤」。

麥格理半導體產業分析師賴昱璋指出，台積電未來三年前景持續看好，主要基於四理由，一是高效能運算（HPC）需求持續成長；二是裝置端AI需求快速擴張；三是未來產品具備持續漲價能力；四為市占率持續提升。

此外，賴昱璋的核心觀點，認為台積電漲價與產品組合升級，將大幅推升晶圓平均銷售單價（ASP）。透過選擇性調漲價格，及將產能由成熟製程轉向先進製程，以最大化有限廠房空間利用率，台積電的晶圓ASP將顯著提升。

其次，台積電先進製程遷移期間，單位面積產出將下降。賴昱璋指出，由於台積電先進製程需要更複雜且更多層次的製造流程，因此每單位晶圓所需空間增加。在製程升級的過程中，每平方英尺的產出能力將下降。

第三，台積電的資本支出不太可能突然暴增。賴昱璋表示，和全球主要晶圓代工廠一樣，台積電目前面臨無塵室空間不足的問題。受制於無塵室空間不足，台積電的資本支出將隨著新廠陸續完工而逐步增加，而非短時間內大幅躍升。

賴昱璋表示，受惠2奈米新產能擴增、智慧裝置換機需求、以及新一代AI產品推出，這些都將成為台積電潛在的利多催化劑。基於基本面強勁成長，賴昱璋上調台積電2026～2028年稅後淨利（net profit ）各4%、7%、1%。

調整後，台積電今年每股稅後純益（EPS）上看99元，明年大增至129.9元。