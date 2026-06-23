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台股強勢改寫歷史新高 融資餘額8,134億破紀錄
台股昨（22）日迎來強勁補漲行情，強勢改寫歷史新高。在這波創高牛市中，小資族與散戶大軍透過融資、零股交易大舉進場，為台股不可忽視的「螞蟻雄兵」新勢力。
隨連假後的不確定性消除，市場交投重返熱絡。據證交所統計，集中市場融資餘額昨首度突破6,000億元大關，達6,050.4億元新高，單日大增119.9億元。另櫃買市場融資餘額也持續上升至2,084.4億元，合計兩市場金額首度突破8,000億元，達8,134.8億元。
此外，昨日全市場零股交易總金額亦狂飆至710.7億元，為5月底突破800億元天量後的波段大量，顯見散戶信心全面爆發。其中，「權王」台積電（2330）一掃連假前的量縮陰霾，單日零股成交金額衝破百億大關、達106.5億元，股價終場大漲100元，收在2,510元。
觀察昨日零股交易排行榜，除台積電吸金外，AI周邊供應鏈及權值型ETF成為小資族首選。群創（3481）以高達692.5萬股的成交量奪冠，元大台灣50（0050）則以570.3萬股緊追其後。此外，半導體與面板族群如華邦電（2344）、旺宏（2337）、京元電（2449）、南亞科（2408）、聯電（2303）及日月光投控（3711）等皆進入前15名，顯見小資資金主要鎖定科技電子標的；源源不絕的資金活水，推升聯電、日月光投控及南亞科強勢攻上漲停。
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