2萬元的股王…快要看到了 台股千金俱樂部增至54檔

台股昨（22）日大漲1,276點收47,741點新高，盤中閃見55千金股，收盤首見54檔千金股；股王信驊（5274）收盤達19,275元史上新高，盤中最高衝上19,880元，法人看好後市有望問鼎2萬元台股新天花板。

伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠信驊昨日盤中一度展現強渡關山氣勢，最高看到19,880元，距離2萬元大關只差120元的一步之遙，終場上漲315元收19,275元。

法人指出，信驊近年受惠AI伺服器需求爆發，BMC晶片滲透率持續提升，搭配雲端服務供應商（CSP）與大型資料中心擴大資本支出，公司獲利進入高速成長期。

董事長林鴻明日前直言，下半年營運「訂單不是問題、關鍵在供應」，隨載板與封測供應鏈可望於第4季逐步紓解，加上AI伺服器與一般性伺服器需求同步走強，預期第2季優於第1季、第4季再優於第3季，下半年營收將較上半年大幅成長，明年表現也可望更勝今年。

台股昨日千金股增加一檔欣興，股價漲37元收1,005元，收盤首見54檔千金股。新應材盤中一度攻上1,010元，終場不漲反跌25元收966元，但加上旭隼、瑞昱分別收在943元、900元等準千金股，千元高價股陣容將持續擴增。

台股突破「47K」，衝刺5萬點大關，除權王台積電帶頭衝外，高價股也是人氣指標。統計至昨日，股價1萬元以上僅一檔信驊，股后穎崴收9,460元，隨時有機會重返萬元之上。

其他5,000元以上千金股還有川湖、鴻勁、旺矽、台光電、大立光；緯穎、創意、聯發科、世芯-KY等4,000元以上個股，也是法人圈看好的準5,000元股。創意昨日盤中一度來到5,050元，但沒站穩，收在4,755元。

華南投顧董事長呂仁傑指出，雖然有人說人多的地方不要去，但是對投資人而言，資金要往哪裡去，最大效率就是投入動能型的高價股，可能一、兩支漲停，快進快出，就可以得到最大效率。而且不少高價股因為股本小，籌碼集中，更好拉高。所以未來高價股除了貴，只會更貴。

而且在資金為王下，資金也在高價股之間輪動，上周可能去被動元件，這周又換去別的族群如PCB、封測、IC設計。即便部分個股衝關千金時可能無法一次到位，但可能接下來又有新的資金湧入，因此預期也會有更多個股加入千金股的行列。

台新投顧總經理黃文清表示，千金高價股大多與AI相關，意味有基本面支撐，在資金輪動下，價位只會愈來愈高，而且強者恆強。