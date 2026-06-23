權王帶頭衝…台股創高寫四亮點 法人：月底挑戰5萬點

美伊和平協議傳新進展，台股昨（22）日由權王台積電（2330）開特快車首度站上2,500元大關，帶領指數開高走高，寫四大亮點紀錄。法人指出，指數沒有最高只有更高，6月底有機會挑戰5萬點大關。

四大紀錄，第一是集中市場加權指數盤中大漲1,405點，衝47,871點新高，終場漲1,276點史上第八大漲點，以47,741點改寫收盤新高。

第二是上市市值達155.76兆元、上櫃市值12.39兆元，上市櫃合計市值168.15兆元，創新高。第三是台積電股價強漲100元收2,510元、市值65.09兆元，均為新高。第四是台指期盤中48,476點、收盤48,413點，創新高，並搶先現貨市場首度站上「48K」。台指期夜盤更持續衝高，早盤一度勁揚逾600點，指數突破「49K」。

台股昨成交值略降至1.51兆元，當中，三大法人合計買超700.4億元，其中外資現貨買超684.5億元，連二買，累計買超896億元；在台指期淨空單增加1,953口至70,290口。投信賣超105.1億元，連三賣，累計賣超160.8億元。自營商買超121億元，連二買，累計買超275.9億元。八大公股行庫賣超136.6億元。

台積電昨貢獻大盤漲點逾六成五，依華南投顧董事長呂仁傑及台新投顧總經理黃文清看法，台積電2奈米產能下半年逐漸擴大，加上台積電積極發展扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，也帶動新一波題材，連帶不少面板股也水漲船高。此外，台積電持續釋出成熟製程產能，聯電（2303）集團也大啖外溢效益。

外資期貨空單雖突破7萬口，不過呂仁傑跟黃文清都認為只要現貨仍買超，期貨淨空單只是避險操作。加上還有投信季底作帳，7月美股財報季利多，台股要上5萬點，指日可待。

展望後市，留意美伊協議是否順利達成，及勿出現爆量長黑，則有回檔風險，不要追高。