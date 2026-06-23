森崴再次掛牌 至少要等二年

台股首檔黯然下市的綠能股森崴能源（6806），今（23）日終止上市。不過，市場揣測森崴能源未來仍將重返資本市場，臺灣證券交易所表示，森崴未來若計畫重新掛牌，「必須重走一遍上市審查流程」。

證交所指出，該公司未來想重返資本市場除須先解決導致下市的根本財務問題、重新走公開發行與登錄興櫃外，還須符合「獲利兩個會計年度」等上市審查準則標準，保守估計再次掛牌至少需要花1.5至二年時間。

為了調整體質，森崴能源股東會已決議將額定資本額提高至80億元，準備透過現金增資引進新股東，設法讓每股淨值回升至票面金額以上，避免再有累積虧損。

森崴在昨日最後交易日爆出神祕買盤，股價由黑翻紅，終場甚至大漲8.33％收在3.51元。法人分析有四大原因，一是市場看好正崴（2392）集團與郭台強的「背景紅利」，押注森崴增資重組成功率高；二是空方回補潮引發的「假上漲」，仍有部分民間墊款或借券管道拖到交易最後一天才清算。

三是套利資金的「算盤」，壓賭離岸風電二期的剩餘價值，現在買在3元多，對某些高風險偏好的資金來說，就像是一張便宜的「長線樂透彩」；四是大股東收購與股權集中化．也就是公司派或關係人此時以極低成本收回在外的散戶股權，以方便公司後續決策重整。