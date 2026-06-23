森崴下市 股價大震盪 公司強調專注工程收尾

森崴能源（6806）昨（22）日召開股東會，因財報淨值轉負，將於今日終止上市。董事長郭台強在股東常會上向股東致歉，總經理林坤煌於會後強調，現階段全力專注於工程收尾，一切必須等到「台電離岸風電二期計畫」順利完工後，才會評估重新上市可能性。

昨天為森崴在交易市場最後一天，股價走勢宛如大怒神，早盤以下跌開出後，盤中一度大漲衝上漲停板3.56元，終場收3.51元，上漲0.27元，成交量6,573張，外資連四賣，昨天賣超擴大至3,151張。

林坤煌表示，目前台電二期規劃的34條陣列海纜中已完成24條，剩餘10條預計可在7月底前全數完工。至於卡關最嚴重的風機安裝，目前31支僅完成一支，其餘30支因涉及合約爭議，森崴已與台電達成合意改由業主台電出面，直接與歐洲風機大廠Vestas進行談判與實質接管，工期不排除會延宕至2027年，一切須等該計畫順利結束完工後，才會進一步評估重新上市可能性。

因應下市，昨天股東會決議停止辦理原定30億元私募案，未來規劃改採現金增資方式籌措資金，並通過將額定資本額自現有實收資本額23.46億元調高至80億元以預留彈性。昨日股東會並完成董監事改選。新董事會預計下周推選郭台強續任董事長。

森崴因子公司富崴能源承攬的台電離岸風電二期統包工程，該專案近年遭遇俄烏戰爭與新冠疫情，引發全球嚴重通膨、原物料價格狂飆與船舶租金大漲，導致施工成本遠超投標預算，造成鉅額虧損。富崴基於會計準則認列預期合約損失，導致2025年度財報大虧158.65億元。

森崴今年第1季歸屬母公司淨損18.48億元，每股損失6.73元，導致淨值轉為負1.82億元而下市。

林坤煌說明，台電二期今年施工預算為103億元，可領款項僅剩55億元，其間約48億元的工程虧損缺口，已在2025年度財報全數提列完畢，今年不至於再追加損失。

森崴總股東人數為3萬1,238人，400張以上大股東持股占比61.4%，持股100張以下的散戶則高達3萬1146人。

昨日股東會現場進場安排安檢，一度有股東爆氣，最終全場僅有一名小股東代表發言，會議比預期更迅速結束。