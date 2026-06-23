現金股息再創新高 金融股可望獲存股族青睞

金控股利大致底定，公布的現金股息總額逾三千四百億元再創新高，金融股重新回到存股族視野。不過，今年金融股亮點大有不同，民營金控受惠銀行、壽險、證券三大引擎同步轉強，獲利彈性明顯；公股金控則呈現分化，第一金、華南金因證券、投信及財富管理等非銀行業務較具動能，表現相對有撐，合庫金則仍偏銀行本業，獲利表現相對較弱。

金融圈人士說，今年金融股不只受惠股利題材，背後更重要的是獲利條件同步改善。銀行型金控受惠景氣維持擴張，企業資金需求、財富管理與放款動能均有支撐，加上利率環境未明顯反轉，銀行淨利差仍有基本盤。

壽險型金控則受惠資本市場回溫。以富邦金為例，前五月稅後純益八七八點五億元，ＥＰＳ六點二七元，繼續坐穩金控獲利王。今年第一季國內股票報酬率達四成，投資收益對獲利貢獻明顯。

證券型金控則直接受惠台股熱度。台股成交量維持高檔，ＥＴＦ交易與發行熱潮延續，帶動經紀、承銷、自營與財富管理業務同步升溫。

公股金控部分，第一金、華南金近年積極發展證券、投信與財富管理等非銀行業務，在股市熱絡下，獲利表現相對有撐。

合庫金則仍以銀行本業為主，雖具穩定性，但在證券、投信等資本市場業務比重較低下，獲利彈性不如同業。

市場人士認為，金融股股價後續能否延續強勢，關鍵仍在台灣景氣能否維持、台股成交量是否續熱，以及匯率是否穩定。

他表示，若今年獲利動能延續，金融股將不只是股利吸睛，也有機會重新成為存股族中長期配置選項。