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就市論勢／伺服器鏈 分批加碼

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

加權指數昨（22）日大漲1,276點收47,741點，位於所有均線之上，技術面呈多頭走勢，整體成交量達1.51兆元。由於近期全球股市上下大幅震盪下順勢強迫高槓桿、過度投機的資金出場，調整過熱市場結構、讓籌碼歸入沉穩長線資金，使市場表現從流動性驅動逐步轉向基本面檢驗。

投資建議

輝達持續受惠全球雲端服務供應商（CSP）對AI算力的龐大需求，在GB300伺服器供應鏈的帶動、新Vera Rubin平台出貨，加上微軟、Google、Meta、Amazon、蘋果、OpenAI、Tesla等相繼上調資本支出與加快發展自有AI晶片（ASIC）下，AI算力需求結構性成長。

在不確定美國Fed貨幣政策是否轉向鷹派、中東戰爭簽署短期協議效力如何下，台股投資策略從追高成長轉向風險控管與分批布局；可依技術面關鍵位置（如月線、季線）分段布局，投資部位考量流動性佳並保留現金以應對可能的進一步波動，適時停利停損。

伺服器 Tesla Google

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