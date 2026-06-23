IC 設計、PCB 買盤追捧

台股昨（22）日延續多頭氣勢，再寫歷史高點，瑞昱（2379）、聯茂等IC設計、印刷電路板（PCB）族群強強滾，躍居盤面焦點，法人預期後市輪動格局不變，建議採買黑賣紅策略擇優布局，並控制持股及槓桿風險。

美伊和平協議出現波折，所幸市場預期最終簽署可能性仍高，加上美費城半導體指數、台積電ADR雙雙創高，提振多頭士氣，台股昨日受惠外資擴大買超至684億元，開高走高收在相對高點並突破47,000點整數關卡，日K連六紅。

盤面題材股積極表態，IC設計、PCB等兩大電子次族群走勢相對整齊，其中，近日獲法人買盤進駐的通嘉、新唐、瑞昱、聯詠、智原、力智、聯茂、楠梓電、景碩、台光電、欣興、台燿等強勢代表個股，單日漲幅達3.5%至9.9%不等。

IC設計族群傳出因晶圓代工產能吃緊，醞釀調漲價格，具低位階、低評價的產業龍頭股啟動補漲走勢。瑞昱昨日股價攻頂收900元，創掛牌以來歷史新天價，聯詠漲停收567元，改寫波段高點，通嘉、新唐等電源管理晶片股同步強漲。

產業趨勢向上且獲得法人認養的PCB族群，維持輪流上攻走勢，銅箔基板大廠台光電持續獲外資追捧，昨日股價漲4%收5,825元，締造歷史新猷，聯茂、台燿亦呈現盤堅格局，景碩股價亮燈漲停收796元，順利突破前高，帶動欣興同步彈升。

展望後市，大型本國投顧分析，台股日KD指標開口擴張向上，但突破前高後，K值要跟進過高，否則將出現指標背離現象，而本周起月線將快速向上扣高，須維持價漲量增走勢，並站穩月線，才有利維持多方氣勢，預估本周在45,000至48,000點高檔震盪。