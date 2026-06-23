創新板法說 三家打前鋒

臺灣證券交易所為深化台灣創新板（tib-創）企業與市場的連結，昨（22）日至26日舉辦今年上半年tib-創公司法人說明會，邀請12家tib-創公司參與，涵蓋半導體、生技醫療、綠能環保、數位雲端等前瞻性產業。

此次法人說明會昨（22）日開幕由金萬林-創（6645）、鈺寶-創（3150）及暉盛-創（7730）三家公司拉開序幕，各家公司經營團隊就營運狀況、產業現狀、財務概況及發展策略等予以詳細說明，並邀請資策會以「淨零趨勢下的企業永續資訊布局」為題進行專題演講，現場互動熱烈。

金萬林-創董事長陳惠娥指出，公司將由基因檢測服務公司全面邁向以多體學數據、AI決策與臨床應用為基石的「AI Precision Health Ecosystem」，並以台灣為起點，全力布局亞洲精準健康市場。此外，公司積極導入空間轉錄體、代謝體等多體學技術結合AI分析平台，並以自主開發的健康代理人（Health Agents）平台為核心，整合個人基因與健康數據，推動精準健康服務落地。

鈺寶-創為國內少數兼具RF無線網通晶片設計與數位音訊演算法研發能力的關鍵企業。總經理黃良駿表示，技術上專注發展「私有通訊協定（Private Protocol）」的差異化策略，打破標準藍牙與Wi-Fi的物理限制，實現超低延遲、無損音質與強大抗干擾能力，精準解決高階家庭劇院對影音同步的嚴苛要求。此外，目前公司在高階聲霸無線傳輸IC領域全球市占率位居前列，已與日韓消費電子大廠建立契合度極高之供應鏈合作，近年也積極將核心技術橫向擴張至高毛利電競周邊。

暉盛-創為半導體先進製程設備專業供應商，長期深耕電漿表面處理技術，產品涵蓋電漿清洗、蝕刻、極化及鑽孔設備。總經理許嘉元表示，隨AI與高效能運算（HPC）需求爆發，全球先進封裝產能持續擴張，公司憑藉自主研發實力成功切入CoWoS、FOPLP先進封裝供應鏈，客戶採購需求更由單一設備擴展至多元機型之多項製程。

他表示，在技術升級與先進封裝出貨顯著增溫下，帶動公司今年第1季營業收入達9,223萬元、年增10.95%，毛利率顯著提升至45.85%，稅後淨利達1,370萬元，每股盈餘為0.37元。