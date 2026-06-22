上半年度創新板法說會首日 金萬林、鈺寶、暉盛展現多元前瞻技術實力

臺灣證券交易所為深化台灣創新板（tib-創）企業與市場的連結，於6月22日至26日舉辦今年上半年tib-創公司法人說明會，除邀請資策會以「淨零趨勢下的企業永續資訊布局」為題進行專題演講，並邀請12家tib-創公司參與，涵蓋半導體、生技醫療、綠能環保、數位雲端等前瞻性產業。

台灣創新板（tib-創）旨在協助海內外創新企業募集資金，並深度串聯台灣科技供應鏈，加速研發與市場導入，形成資本與產業帶動的良性循環，培育各行各業成為台灣的「護國群山」。本次法人說明會首日（22日）由金萬林-創（6645）、鈺寶-創（3150）及暉盛-創（7730）三家公司拉開序幕，各家公司經營團隊就營運狀況、產業現狀、財務概況及發展策略等予以詳細說明，現場互動熱烈。

金萬林-創董事長陳惠娥在法說會指出，公司以「Building Asian Precision Health Infrastructure」為主軸，正式宣示由基因檢測服務公司，全面邁向以多體學數據、AI決策與臨床應用為基石的「AI Precision Health Ecosystem」，並以台灣為起點，全力布局亞洲精準健康市場。此外，公司積極導入空間轉錄體、代謝體等多體學技術結合AI分析平台，並以自主開發的健康代理人（Health Agents）平台為核心，整合個人基因與健康數據，推動精準健康服務落地。國際布局方面，旗下美國實驗室Gene on Link已取得CLIA及CAP雙認證，並與美國加州生殖中心合作推動PGT-A胚胎著床前染色體篩檢服務，未來將結合國內外數據庫形成數據飛輪，以 AI 與多體學為引擎，打造亞洲精準健康基礎建設。

鈺寶-創總經理黃良駿表示，公司為國內少數兼具RF無線網通晶片設計與數位音訊演算法研發能力的關鍵企業。技術上專注發展「私有通訊協定（Private Protocol）」的差異化策略，打破標準藍牙與 Wi-Fi的物理限制，實現超低延遲、無損音質與強大抗干擾能力，精準解決高階家庭劇院對影音同步的嚴苛要求。此外，目前公司在高階聲霸無線傳輸IC領域全球市占率位居前列，已與日韓消費電子大廠建立契合度極高之供應鏈合作，近年也積極將核心技術橫向擴張至高毛利電競周邊，推出接收器「一對三」等多設備連接方案，並透過納入神盾集團垂直整合生態系共享研發資源，在技術融合與新應用拓展上具備更佳的彈性與跨領域綜效。

暉盛-創總經理許嘉元說明，公司為半導體先進製程設備專業供應商，長期深耕電漿表面處理技術，產品涵蓋電漿清洗、蝕刻、極化及鑽孔設備。隨AI與高效能運算（HPC）需求爆發，全球先進封裝產能持續擴張，公司憑藉自主研發實力成功切入CoWoS、FOPLP先進封裝供應鏈，客戶採購需求更由單一設備擴展至多元機型之多項製程。他表示，在技術升級與先進封裝出貨顯著增溫下，帶動公司今年第1季營業收入達9,223萬元（年增10.95%），毛利率顯著提升至45.85%，稅後淨利達1,370萬元，每股盈餘（EPS）為0.37元，獲利表現較去年同期顯著成長。目前公司訂單能見度良好並陸續取得多項國際級客戶採購意向書，未來將持續深化國際合作以提升全球滲透率。

證交所表示，本次法人說明會旨在強化市場資訊透明度，並為投資大眾創造共享企業成長與創新價值的機會。歡迎未能親自參與的投資人，透過證交所Webpro 3.0影音頻道（https://webpro.twse.com.tw/）觀看動態影音回放；與會公司的簡報檔案亦可至公開資訊觀測站（https://mopsov.twse.com.tw/）進行下載。