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外資大買684億元、變心愛傳產？ 連續搶進台玻、中鋼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股22日寫盤中、收盤歷史新高，以47,741.51點收盤，上漲1,276.31 點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超684.57億元，統計外資買賣超個股發現，買超前十名中竟有4檔傳產股，其中，台玻（1802）及中鋼（2002）更是外資連續買超的標的；外資賣超最多的則是群創（3481），單日賣超11萬7,424張。

台股早盤以46,679.57點開高後走高，盤中一度衝達47,871.19點，大漲1,405.99點，權王台積電（2330）收在歷史新高的2,510元，上漲100元，市值躍增至65兆902億元，影響大盤指數約840點；日月光投控（3711）以漲停674元收盤，影響大盤指數約93點。

聯電（2303）也收在漲停160元，影響大盤指數約62點；南亞科（2408）衝上漲停505元收盤，寫歷史新高，影響大盤指數約54點；聯發科（2454）翻紅收在4,465元，影響大盤指數約38點；大盤指數收在47,741.51點作收，上漲1,276.31點，寫收盤歷史新高。

三大法人買超708.97億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超684.57億元，投信賣超96.64億元；自營商買超（合計）121.03億元，其中自營商（自行買賣）買超33.4億元、自營商（避險）買超87.62億元。

統計外資買超前十名個股中，買超主動統一台股增長（00981A）84,983張最多；其次是買超台玻55,471張，連六買；買超第三名為中鋼，單日買超44,582張，連三買；買超前十名中僅兩檔電子股進榜。

外資賣超前十名個股中，賣超群創11萬7,424張最多，其次是賣超華邦電（2344）10萬3,087張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

台玻 中鋼 外資

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